கிராண்ட் செஸ் டூர் 2026: ரூ.1.90 கோடி பரிசுடன் இந்தியாவின் 'நம்பர் 1' வீரரானார் பிரக்ஞானந்தா!
கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை பிரக்ஞானந்தா படைத்துள்ளார்.
Published : August 28, 2026 at 10:14 AM IST
ஹைதராபாத்: கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ள இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, சாம்பியன் கோப்பையுடன் இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1.90 கோடி (2,00,000 அமெரிக்க டாலர்கள்) பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
உலகளாவிய சதுரங்க விளையாட்டின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க தொடர்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுவது 'கிராண்ட் செஸ் டூர்' (Grand Chess Tour) ஆகும். சர்வதேச அளவில் மிகச்சிறந்த ரேட்டிங் புள்ளிகளைக் கொண்ட டாப்-10 கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் தனித்துவமான தொடர் இது. இந்நிலையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான கிராண்ட் செஸ் டூர் சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.
இத்தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தாவும், அமெரிக்க கிராண்ட்மாஸ்டர் ஃபேபியானோ காருவானாவும் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், பிரக்ஞானந்தா 15-13 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஃபேபியானோ காருவானாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.
After the first blitz game, the tension is rising! 🔥— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Praggnanandhaa and Fabiano Caruana drew their first blitz battle, keeping Pragg ahead 12–10 in the Final.
In the fight for third place, Wesley So defeated Vincent Keymer, leveling the match at 12–12!
Everything is still wide… pic.twitter.com/DWIrRxxZGp
குறிப்பாக, கிளாசிக்கல் சுற்றின் முடிவில் பிரக்ஞானந்தா 3-9 என்ற கணக்கில் பின்னடைவைச் சந்தித்திருந்தார். இந்நிலையில், இறுதி நாளில் நடைபெற்ற ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் பிரிவு ஆட்டங்களில் அசாத்திய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவில் மொத்தம் 15 புள்ளிகளைப் பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தைத் தன்வசமாக்கினார்.
இந்த அசத்தல் வெற்றியின் மூலம், கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை பிரக்ஞானந்தா படைத்துள்ளார். இத்தொடரின் சாம்பியன் கோப்பையுடன், அவருக்கு 2,00,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.1.90 கோடி) பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. மேலும், இந்த அபார முன்னேற்றத்தின் மூலம் அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 செஸ் வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.
🏆 PRAGGNANANDHAA IS THE 2026 GRAND CHESS TOUR CHAMPION! 🏆♟️— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Congratulations to Praggnanandhaa on winning his first-ever Grand Chess Tour title! 🎉
Pragg defeats Fabiano Caruana in a thrilling final match to cap off an incredible season and claim the GCT crown for the first time… pic.twitter.com/joROgGaOxH
அதேவேளையில், இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய அமெரிக்க கிராண்ட்மாஸ்டர் ஃபேபியானோ காருவானாவுக்கு 1,25,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.1.18 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. மேலும், மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்த அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுக்கு 75,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.71 லட்சம்) பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. முன்னதாக, செயின்ட் லூயிசில் நடைபெற்ற ரேபிட் & பிளிட்ஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும், சின்க்ஃபீல்டு கோப்பை தொடரில் இரண்டாம் இடத்தையும், தற்போது ஒட்டுமொத்த கிராண்ட் செஸ் டூர் தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று உலக செஸ் அரங்கில் அவர் அடுத்தடுத்து சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறார்.