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சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026: சரிவிலிருந்து மீண்ட பிரக்ஞானந்தா; ஏமாற்றம் அளித்த வைஷாலி!

மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான வைஷாலி ரமேஷ்பாபு, தனது 4ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் சீனாவின் டான் சோங்கியிடம் தோல்வியைத் தழுவி ஏமாற்றமளித்தார்.

ஆர். பிரக்ஞானந்தா
ஆர். பிரக்ஞானந்தா (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 7:01 PM IST

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ஹைதராபாத்: சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை செஸ் தொடரின் 4ஆவது சுற்றில், நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் ஃபாரஸ்டை வீழ்த்திய இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

உலகப் புகழ்பெற்ற கிராண்ட் செஸ் டூர் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, சின்குஃபீல்ட் கோப்பை செஸ் தொடரானது அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற நான்காம் சுற்றுப் போட்டியில், நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் ஃபாரஸ்டை எதிர்த்து இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

கம்பேக் கொடுத்த பிரக்ஞானந்தா

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், வெள்ளை நிறக் காய்களுடன் களம் கண்ட பிரக்ஞானந்தா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா, தனது 71ஆவது நகர்த்தலில் ஜோர்டனை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

முன்னதாக, தனது மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமருக்கு எதிராக பிரக்ஞானந்தா அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவியிருந்தார். இந்நிலையில், தோல்வியிலிருந்து மீண்ட பிரக்ஞானந்தா அடுத்த சுற்றிலேயே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது மட்டுமின்றி, வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரக்ஞானந்தா 4 சுற்றுகளின் முடிவில் 2.5 புள்ளிகளைப் பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் மாக்சிம் வச்சியர் லாகிரேவ் மற்றும் லெவோன் அரோனியன் ஆகியோருடன் இணைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். தற்போதைய நிலவரப்படி, 3 புள்ளிகளுடன் அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.

கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை

மறுபக்கம், மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை செஸ் தொடரின் 4ஆவது சுற்றில் இந்திய வீராங்கனைகள் கலவையான முடிவுகளைப் பெற்றுள்ளனர். இதில், முந்தைய சுற்றில் முன்னாள் உலக சாம்பியன் அலெக்ஸாண்ட்ரா கோஸ்டெனியுக்கை வீழ்த்திய இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை திவ்யா தேஷ்முக், 4ஆவது சுற்றில் அமெரிக்காவின் காரிசா யிப்-யை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய திவ்யா, தோல்வியைத் தவிர்த்து ஆட்டத்தை டிரா செய்தார்.

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அதேபோல், இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கோனெரு ஹம்பி, உக்ரைனின் அன்னா முசிச்சுக்குவுக்கு எதிரான போட்டியை டிரா செய்தார். ஆனால், மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான வைஷாலி ரமேஷ்பாபு, தனது 4ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் சீனாவின் டான் சோங்கியிடம் தோல்வியைத் தழுவி ஏமாற்றமளித்தார். இதன் காரணமாக அவர் ஒரு புள்ளியை மட்டுமே பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

TAGGED:

SINQUEFIELD CUP 2026
CAIRNS CUP 2026
PRAGGNANANDHAA VS JORDEN VAN
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026
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