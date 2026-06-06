வரலாறு படைத்தார் பிரக்ஞானந்தா - நார்வே செஸ் தொடரை வென்று சாதனை
இந்த தொடரில் உலக செஸ் தரவரிசையில் நம்பர் 1 வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை இரண்டு முறை வீழ்த்தியது பிரக்ஞானந்தாவின் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது
By PTI
Published : June 6, 2026 at 10:31 AM IST
ஒஸ்லோ (நார்வே): கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா நார்வே செஸ் தொடரை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
நார்வே செஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மரை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா, நார்வே செஸ் தொடரை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். இந்த தொடரின் இறுதி நாளில் 15 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்தில் தொடங்கிய பிரக்ஞானந்தா 18 புள்ளிகளுடன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு நார்வே செஸ் தொடர் தொடங்கப்பட்டது முதல், இந்திய செஸ் ஜாம்பவான் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் மற்றும் குகேஷ் ஆகியோர் செய்யாத சாதனையை 20 வயதில் பிரக்ஞானந்தா படைத்துள்ளார். மேலும் இந்த தொடரில் இரண்டாவது முறையாக பங்கேற்ற பிரக்ஞானந்தா தொடரை முதல் முறையாக கைப்பற்றியுள்ளார்.
இந்த தொடரின் உலக செஸ் தரவரிசையில் நம்பர் 1 வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை இரண்டு முறை வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வெற்றி பிரக்ஞானந்தாவிற்கு கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடர் (candidates chess) தோல்வியில் இருந்து மீண்டு வர நம்பிக்கை அளித்தது. மேலும் அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டர் வெஸ்லி, அலிரேசா பிரௌஸியுடனான போட்டியை டிராவில் முடித்தது பிரக்ஞானந்தா வெற்றிக்கு சாதகமாக அமைந்தது.
Pragg couldn’t realize that he won Norway Chess 2026! 🤯🏆— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
Congratulations, Pragg! 🥳🔥 #NorwayChess pic.twitter.com/B7un878N6h
இருப்பினும் வெஸ்லி இந்த தொடரை 17 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் நிறைவு செய்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து அலிரேசா பிரௌஸி 15.5 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்தில் முடித்துள்ளார்.
நார்வே செஸ் தொடரை கைப்பற்றியது குறித்து பிரக்ஞானந்தா பேசுகையில், ”நான் வெற்றி பெற்றதை இன்னும் உணர முடியவில்லை, நான் இந்த தொடரில் வெற்றி பெற தொடங்கியது முதல் பதற்றம் தொற்றிக் கொண்டது. நான் இன்னும் அதே மனநிலையில் தான் இருக்கிறேன். நான் நான்கு கிளாசிக்கல் போட்டியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றது நார்வே செஸ் தொடரை வென்றதை விட மகிழ்ச்சி தருகிறது” என்றார்.
அதே நேரத்தில் நார்வே செஸ் தொடரில் மூன்றாவது முறை பங்கேற்ற உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் குகேஷ், ஏமாற்றம் அளித்தார். குகேஷ் பங்கேற்ற இறுதிச்சுற்று போட்டியில், வெள்ளை நிற காயுடன் விளையாடிய கார்ல்சனை எதிர்கொண்டார் அந்த போட்டியில் தோல்வி அடைந்து 8 புள்ளிகளுடன் இந்த தொடரை நிறைவு செய்தார். மேலும் உலகின் நம்பர் 1 வீரர் கார்ல்சன் 13 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.