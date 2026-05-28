கார்ல்சனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா - நார்வே செஸ் தொடரில் அபாரம்

கார்ல்சனுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் நார்வே செஸ் தொடரில் கூடுதலாக 4.5 புள்ளிகள் பெற்று பிரக்ஞானந்தா 2வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 9:58 AM IST

நார்வே (ஓஸ்லோ): நார்வே செஸ் தொடரில் உலகில் நம்பர் 1 வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை வீழ்த்தி, பிரக்ஞானந்தா 2வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளார்.

நார்வே நாட்டின் ஓஸ்லோ நகரில் நார்வே செஸ் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் மூன்றாவது சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா 3 புள்ளிகள் பெற்று, செஸ் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை வீழ்த்தி உள்ளார். ரோமானியா நாட்டு தலைநகர் புச்சரெஸ்டில் நடைபெற்ற ‘சூப்பர்பெட் செஸ் கிளாசிக் ரோமானியா’ (Superbet Chess Classic Romania) செஸ் தொடர் வெற்றிக்கு பிறகு உலகின் நம்பர் 1 வீரரை பிரக்ஞானந்தா வீழ்த்தியுள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

நார்வே செஸ் தொடரில் 4.5 புள்ளிகள் பெற்று கார்ல்சனுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் 2வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். ஃபிரவுஸ்ஜா 7.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். கார்ல்சனுக்கு எதிராக வென்றதை பிரக்ஞானந்தா மிகப்பெரும் வெற்றி என தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக இத்தொடரில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த வெஸ்லி சோ இடையேயான கிளாசிக்கல் ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆர்மகெடான் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா வெஸ்லியை வீழ்த்தினார்.

ஏற்கனவே, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நார்வே செஸ் தொடரின் கிளாசிக்கல் சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா முதல் முறையாக கார்ல்சனை வீழ்த்தியுள்ளார்.

இதனிடையே நடப்பு செஸ் உலக சாம்பியன் குகேஷ், இந்த வருட நார்வே செஸ் தொடரில் ஆர்மகெடான் போட்டியில் கடுமையான ஆட்டத்திற்கு பிறகு அலிரேஸா ஃபிரவுஸ்ஜாவிடம் தோல்வி அடைந்தார். இந்த தோல்விக்கு பிறகு குகேஷ், நார்வே செஸ் தரவரிசை பட்டியலில் 4வது இடத்தில் நீடித்து வருகிறார். மேலும் 3.5 புள்ளிகளுடன் இந்த தொடரில் திணறலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

அலிரேஸா ஃபிரவுஸ்ஜாவுடனான 5 மணி நேர போட்டியில் தோல்வி அடைந்த பிறகு பேசிய குகேஷ், தனது போட்டியாளர் ஆட்டம் முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வெற்றிபெற்றதாக கூறினார். இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் நடைபெறவுள்ள உலக செஸ் சாம்பியன் போட்டியில் ஜவோகிர் சிண்டரோவிடம் குகேஷ் மோதவுள்ள நிலையில், அவருக்கு இந்த தோல்வி பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

