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கார்ல்சனை மீண்டும் வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா - விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் 19 ஆண்டு கால சாதனை சமன்

நார்வே செஸ் தொடரில் மூன்று போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்துள்ள குகேஷ், 8 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளதால் அவர் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது.

பிரக்ஞானந்தா
பிரக்ஞானந்தா (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 1:19 PM IST

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ஓஸ்லோ (நார்வே): இளம் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, நார்வே செஸ் தொடரில் கார்ல்சனை இரண்டாவது முறையாக வீழ்த்தி அபாரமாக வெற்றி பெற்று விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.

நார்வே நாட்டின் தலைநகர் ஓஸ்லோ நகரில் நார்வே செஸ் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் பிரக்ஞானந்தா கார்ல்சனை இரண்டாவது முறையாக வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார். ரவுண்ட் ராபின் சுற்றில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான கார்ல்சனை எதிர் கொண்ட பிரக்ஞானந்தா, அவரை வீழ்த்தி 12 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளார்.

இதன் மூலம் நார்வே செஸ் தொடரில் 3-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். நார்வே செஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் இரண்டு சுற்றுகளே உள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியனான கார்ல்சனின் பட்டம் பறி போக வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை இந்த தொடரில் நான்கு முறை தோல்வி அடைந்துள்ள கார்ல்சன், அதில் இரண்டு முறை இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவிடம் தோற்றுள்ளார்.

மறுபக்கம் பிரக்ஞானந்தா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற இரண்டு சுற்றுகளே உள்ள நிலையில், நார்வே செஸ் தொடரை வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரக்ஞானந்தா, ஒரே தொடரில் இரண்டு முறை கார்ல்சனை வீழ்த்தி விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு, லினாரெஸ் சர்வதேச செஸ் தொடரில் கார்ல்சனை விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இரண்டு முறை வீழ்த்தினார்.

இந்த நார்வே செஸ் தொடரில், அமெரிக்கா கிராண்ட் மாஸ்டர் வெஸ்லி ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மரை வீழ்த்தி 14 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து பிரான்ஸ் நாட்டின் அலிரேசா ஃபிரௌஸா நடப்பு உலக சாம்பியன் இந்தியாவை சேர்ந்த குகேஷை வீழ்த்தி 13 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.

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இந்த தோல்வியின் மூலம் நார்வே செஸ் தொடரில் குகேஷின் பயணம் கிட்டதட்ட முடிவுக்கு வந்துள்ளது. தற்போது குகேஷ் 8 புள்ளிகள் பெற்றுள்ள நிலையில், அடுத்து வரும் போட்டிகளில் அவர் வென்றாலும் கூட 14 புள்ளிகள் மட்டுமே பெற முடியும். குகேஷ் இந்த தொடரில் இதுவரை மூன்று போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில், அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது.

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PRAGGNANANDHAA BEAT CARLSEN
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பிரக்ஞானந்தா
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