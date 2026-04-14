ETV Bharat / sports

முதல் போட்டியில் ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட்கள்; கிரிக்கெட் உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்த பிரஃபுல் ஹிஞ்ச்

ஐபிஎல் தொடரில் களமிறங்கிய முதல் போட்டியில் முதல் ஓவரில் 3 விக்கெட்கள் வீழ்த்திய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் படைத்துள்ளார்.

பிரஃபுல் ஹிஞ்ச்
பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 7:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் போட்டியிலேயே கிரிக்கெட் உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்து பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் வரலாறு படைத்துள்ளார்.

யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிஞ்ச்?

தனது இரண்டாவது டி20 போட்டியில் விளையாடும் பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் முதல் ஓவரிலேயே சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜுரேல், ப்ரிடோரியஸ் என மூன்று விக்கெட்கள் எடுத்து சாதனை படைத்தார். சூர்யன்ஷிக்கு வீசிய பந்தில் அவர் சிக்சர் அடிக்க ஆசைப்பட்டு கெநெட்ச் கொடுத்து அவுட்டானார். பின்னர் ஜுரேல் ஹிஞ்ச் பந்தில் போல்டானார். முதல் ஓவரில் கடைசி பந்தில் ப்ரிட்டோரியஸ் கேட்ச் கொடுத்து டக் அவுட்டானார். ஹிஞ்ச் எடுத்த மூன்று விக்கெட்கள் ராஜஸ்தான் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் விளையாடிய முதல் போட்டியில் பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் முதல் ஓவரில் 3 விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார்.

இதன்மூலம் ஆட்டநாயகன் விருது வென்ற பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் பேசுகையில், "எனக்கு 13 வயது முதல் கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது. ஆனால் எனக்கு லெதர் பந்து கிரிக்கெட் குறித்து எதுவும் தெரியாது. பின்னர் என்னை கிளம் கிரிக்கெட்டில் சேர்த்து விட சொல்லி எனது தந்தையிடம் கூறினேன். அங்கு தான் எனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கை தொடங்கியது. இந்த விருதை எனது தந்தைக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்” என்றார்.

விதர்பா பகுதியைச் சேர்ந்த பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் விளையாடத் தொடங்கினார். அப்போது 11 இன்னிங்ஸில், 16 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார். மொத்தமாக 10 முதல் தர போட்டிகளில் 27 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு ஆந்திர மாநிலத்திற்கு எதிராக சையத் முஸ்தாக் அலி டிராபியில் டி20 போட்டியில் மட்டும் களமிறங்கினார். பேட் கம்மின்ஸ் மற்றும் உமேஷ் யாதவை ரோல் மாடலாக கொண்ட பிரஃபுல் ஹிஞ்ச் இன்று கிரிக்கெட் உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அபார வெற்றி

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற 21வது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபிஷேக் சர்மா (0), டிராவிஸ் ஹெட் (18) ஏமாற்றினர். தொடர்ந்து இஷன் கிஷன், கிளாசென் அணியை மீட்டனர். சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் இஷன் கிஷன் 91 ரன்களுக்கு (8 பவுண்டரி, 6 சிக்சர்) அவுட்டானார். கிளாசென் (40), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (28), அரோரா (24) ரனக்ளுக்கு அவுட்டாகினர். இறுதியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்களுக்கு 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 216 ரன்கள் எடுத்தது.

பின்னர் இமாலய இலக்கை விரட்டிய ராஜஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ஜெய்ஸ்வால் (1), சூர்யவன்ஷி (0), ஜுரேல் (0), கேப்டன் பராக் (4) என ராஜஸ்தான் விக்கெட்கள் மடமடவென சரிந்தது. பின்னர் ஃபெரெரா (69), ஜடேஜா (45) கூட்டணி அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். கடைசி நேரத்தில் தேஷ்பாண்டே (25)பவுண்டரிகளாக அடித்து அவுட்டான நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 159 ரன்களுக்கு அவுட்டானது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 57 ரன்களுக்கு அபார வெற்றி பெற்றது. ராஜஸ்தான் சார்பில் பிரஃபுல் ஹிஞ்ச், சகிப் ஹுசைன் தலா 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினர்.

TAGGED:

SRH VS RR
PRAFUL HINGE
SUNRISERS HYDERABAD
பிரஃபுல் ஹிஞ்ச்
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.