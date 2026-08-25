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'இது ஒன்றும் ஒத்திகை அல்ல, உலகக் கோப்பை' | இந்திய ஹாக்கி அணியின் வீழ்ச்சியால் கொதித்தெழுந்த முன்னாள் கேப்டன் ஸ்ரீஜேஷ்!

அர்ஜென்டினா அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை ஹாக்கித் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுப் போட்டியில், இந்திய அணி 3-5 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவி, அரையிறுதி வாய்ப்பையும் தவறவிட்டுள்ளது.

இந்திய ஹாக்கி அணி
இந்திய ஹாக்கி அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 2:36 PM IST

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ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய ஆடவர் அணியின் மோசமான ஆட்டம் குறித்து, இந்தியாவின் முன்னாள் நட்சத்திர கோல்கீப்பரும் கேப்டனுமான பி.ஆர். ஸ்ரீஜேஷ் தனது கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில், இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து, இரண்டாவது சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக, நேற்று நடைபெற்ற மிக முக்கியமான ஆட்டத்தில் இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி 3-5 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினா அணியிடம் தோல்வியைத் தழுவியது.

நேற்று நடைபெற்ற இந்த வாழ்வா சாவா போட்டியில், ஆட்டம் தொடங்கிய 41ஆவது வினாடியிலேயே அர்ஜென்டினாவின் ஜோக்வின் டோஸ்கானி முதல் கோல் அடித்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக ஆட்டத்தின் 6ஆவது நிமிடத்தில் நிக்கோலஸ் கோலடிக்க, அர்ஜென்டினா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. பின்னர், ஆட்டத்தின் 10ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங் இந்திய அணிக்காக முதல் கோலை அடித்து மீட்டெடுத்தார்.

அதிலும் ஆட்டத்தின் 32 மற்றும் 44ஆவது நிமிடங்களில் அர்ஜென்டினா அணியின் தாமஸ் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு ஆட்டத்தின் 52ஆவது நிமிடத்தில் லுகாஸும் கோலடிக்க, அர்ஜென்டினா அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியை ஏறத்தாழ உறுதி செய்தது. இறுதியில் ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங்கும், ஆட்டத்தின் 59ஆவது நிமிடத்தில் ஹர்திக் சிங்கும் கோலைப் பதிவு செய்தனர்.

இருப்பினும் ஆட்டநேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மறுபக்கம், இந்தத் தோல்வி காரணமாக இந்திய ஆடவர் அணி உலகக் கோப்பை அரையிறுதிக்கான வாய்ப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக இழந்தது. இந்த நிலையில், இந்திய ஆடவர் அணியின் இந்த ஏமாற்றமளிக்கும் செயல்பாடு குறித்து முன்னாள் நட்சத்திர கோல்கீப்பரும் முன்னாள் கேப்டனுமான பி.ஆர். ஸ்ரீஜேஷ் தனது கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "உலகக் கோப்பையைப் பற்றிக் கவலைப்படாதீர்கள், அது ஒன்றும் முக்கியமல்ல. அடுத்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் வரவிருக்கின்றன; அங்கொரு பதக்கத்தை வென்றுவிட்டு, 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியைப் பற்றி நாம் கனவு காணத் தொடங்கலாம். உலகக் கோப்பையில் நடந்த அத்தனை தவறுகளையும் மூடி மறைக்க இந்த ஒரு பதக்கம் போதும் என்று நிர்வாகம் நினைக்கிறது" என்று கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, "உலகக் கோப்பை போட்டிகளுக்கான இறுதித் தயாரிப்புக் கட்டத்தில் தலைமை பயிற்சியாளரே இல்லாதபோது, ஒரு அணி எவ்வாறு தனது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியும்? அப்படியிருந்தும் நமது வீராங்கனைகள் தங்களின் முழு திறமையையும் வெளிப்படுத்தி, எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டி கடுமையாகப் போராடினார்கள். அதற்கான முழு பாராட்டும் வீராங்கனைகளையே சாரும். ஆனால், இந்த நிர்வாகக் குளறுபடிக்கான பொறுப்பு யாருடையது?" என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், "அதேசமயம் உலகின் முன்னணி அணியிடம் தோற்றால் 'இது ஒரு அனுபவம்' என்கிறார்கள். ஓர் ஆசிய அணியை வென்றால் 'அற்புதமான வெற்றி' என்றும், ஓரளவுக்குச் சிறப்பாக விளையாடினால் 'நல்ல ஆட்டம்' என்றும் கூறி தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால், நாம் வெறும் 'நல்ல ஹாக்கி' விளையாடும் அணியை உருவாக்குகிறோமா, அல்லது உலகின் மிகச்சிறந்த அணிகளை எதிர்த்து வெற்றி பெறும் தகுதிவாய்ந்த அணியை உருவாக்குகிறோமா?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இறுதியாக, "அனுபவம், நல்ல ஹாக்கி மற்றும் எதிர்காலத் தொடர்கள் என்ற சாக்குகளுக்குப் பின்னால் ஒளிந்து கொள்வதை நிர்வாகம் நிறுத்த வேண்டும். உலகக் கோப்பை என்பது ஒரு ஒத்திகை அல்ல, அது உலகக் கோப்பை. எனவே, இந்த கடினமான கேள்விகளை யார் கேட்கப் போகிறார்கள்? யார் இதற்கான பொறுப்பை ஏற்கப் போகிறார்கள்? மிக முக்கியமாக, இந்த விளையாட்டு குறித்து இங்கே யாருக்காவது உண்மையிலேயே அக்கறை இருக்கிறதா?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

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இதையடுத்து, ஸ்ரீஜேஷின் இந்தச் சமூக வலைதளப் பதிவு இணையத்தில் வேகமாக வைரலாகி வருவதுடன், ஹாக்கி ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆதரவையும் பெற்று வருகிறது. மேலும், ஸ்ரீஜேஷ் எழுப்பியுள்ள இந்தக் கேள்விகள் வெறும் தனிப்பட்ட விமர்சனம் மட்டுமல்லாமல், இந்திய ஹாக்கியின் எதிர்காலம் குறித்த ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு ரசிகர்களின் குரலாக எதிரொலிப்பதாகக் கூறி அவருக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

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PR SREEJESH
INDIAN HOCKEY
இந்திய ஹாக்கி அணி
உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026
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