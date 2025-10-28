ETV Bharat / sports

பாவெல், ஹோப் அசத்தல் ஆட்டம்; வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் த்ரில் வெற்றி!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான ரோவ்மன் பாவெல் தனது 100ஆவது சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடி, அதில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றும் அசத்தியுள்ளார்.

ஆட்டநாயகன் விருதுடன் ரோவ்மன் பாவெல்
ஆட்டநாயகன் விருதுடன் ரோவ்மன் பாவெல் (IANS)
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 16 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

வங்கதேசம் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடரானது நேற்று தொடங்கியது. சட்டோகிராமில் நடைபெற்ற தொடரின் முதல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து வங்கதேச அணியை பந்துவீச அழைத்தார். இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பிராண்டன் கிங் - அலிக் அதனாஸ் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர்.

ஹோப்-பாவெல் அதிரடி

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 59 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், அதனாஸ் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 34 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்ப, நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த பிராண்டன் கிங்கும் 33 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 82 ரன்களில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.

பின்னர் இணைந்த இந்நாள் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் முன்னாள் கேப்டன் ரோவ்மன் பாவெல் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை கரை சேர்த்தனர். இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷாய் ஹோப் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 46 ரன்களையும், ரோவ்மன் பாவெல் ஒரு பவுண்டரி 4 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 165 ரன்களைச் சேர்த்தது. வங்கதேசம் தரப்பில் தஸ்கின் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

வங்கதேசம் தோல்வி

சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் சைஃப் ஹசன் 8 ரன்னிலும், தன்ஸித் ஹசன் 15 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் 5 ரன்களுக்கும், ஷமிம் ஹொசைன் ஒரு ரன்னிற்கும், நுருல் ஹசன் 5 ரன்னிற்கும் என விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், நிதானமாக விளையாடி வந்த தாவ்ஹித் ஹிரிடோயும் 28 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் இணைந்த தன்ஸிம் ஹசன் - நசும் அஹ்மத் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் தன்ஸிம் 33 ரன்களுக்கும், நசும் அஹ்மத் 20 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 149 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 16 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

இந்த போட்டியில் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த ரோவ்மன் பாவெல் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதிலும் குறிப்பாக ரோவ்மன் பாவெல் தனது 100ஆவது சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், அதில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, வங்கதேசம் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை (அக்டோபர் 29) சட்டோகிராமில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

