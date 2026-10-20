கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு 30 நாட்கள் தடை- பின்னணி என்ன?
இந்தத் தடை முன்தேதியிட்டு விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், எதிர்வரும் டென்மார்க் மற்றும் வேல்ஸ் அணிகளுக்கு எதிரான நேஷன்ஸ் லீக் போட்டிகளில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தடையின்றி விளையாடுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 20, 2026 at 11:01 AM IST
ஹைதராபாத்: போர்ச்சுகல் தேசிய கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கையாக 30 நாட்கள் தடையும், 255 யூரோக்கள் அபராதமும் விதித்து போர்ச்சுகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் (UEFA) நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான 'யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக்' கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் கடந்த மாதம் நடைபெற்றது. இத்தொடருக்கான போர்ச்சுகல் அணியில் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இடம்பெற்றிருந்தார். இருப்பினும், இத்தொடரில் போர்ச்சுகல் அணி விளையாடிய போட்டிகளில் ரொனால்டோவிற்கு விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
அதிலும், செப்டம்பர் 28 அன்று நார்வேக்கு எதிரான போட்டியில் ரொனால்டோ சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், புதிய பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜேசுஸ் அவரை முழு போட்டியிலும் மாற்று ஆட்டக்காரர்கள் வரிசையிலேயே அமர வைத்தார். மேலும், அடுத்ததாக டென்மார்க்கிற்கு எதிரான போட்டியில் ரொனால்டோ விளையாட மாட்டார் என்றும் பயிற்சியாளர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் அறிவித்தார்.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த ரொனால்டோ, தமக்கு ஆட்டநேரம் தருவதாகக் கூறி பயிற்சியாளர் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டி, முகாமில் இருந்து வெளியேறினார். இந்தச் சூழலில், ரொனால்டோவின் அடையாளமாகத் திகழும் 'ஜெர்சி எண் 7' வேறொரு வீரருக்கு வழங்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இதனால் கொதித்தெழுந்த மில்லியன் கணக்கான ரசிகர்கள், போர்ச்சுகல் கால்பந்து அணியின் சமூக வலைதளப் பக்கங்களைப் பின் தொடர்வதை நிறுத்தி தங்களது எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தனர்.
🇵🇹 Cristiano Ronaldo got a 30-DAY BAN for leaving the Portugal national team camp. He walked out on September 30 during the Nations League after not getting the game time he expected under coach Jorge Jesus. He also has a small fine. The suspension is already partly served and finishes by the end of October. Portugal advanced without him. Source: AFP / Writer: Lucas— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2026
இந்த நிலையில், அனுமதியின்றி முகாமில் இருந்து வெளியேறிய ரொனால்டோ மீது போர்ச்சுகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தது. இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அவசர கால விசாரணைக் குழு, ரொனால்டோவிடம் விசாரணை நடத்தும் என்றும், இந்த விசாரணை முடிவடையும் வரை அவர் போர்ச்சுகல் அணியில் விளையாடத் தற்காலிகமாகத் தடை விதித்தும் உத்திரவிட்டது.
தற்போது இந்த விசாரணையின் முடிவில், ரொனால்டோவிற்கு 30 நாட்கள் தடையையும், 255 யூரோக்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.27 ஆயிரம்) அபராதமும் விதித்து போர்ச்சுகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த 30 நாட்கள் தடை விதிக்கப்பட்ட போதிலும், ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் அணியின் எந்தவொரு போட்டியையும் தவறவிட மாட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஏனெனில், கால்பந்து கூட்டமைப்பு இந்தத் தடையை முன்தேதியிட்டு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ரொனால்டோவின் தடைக்காலம் செப்டம்பர் 30 முதல் அக்டோபர் 30 வரை அமலில் இருக்கும். போர்ச்சுகல் அணி தனது அடுத்த நேஷன்ஸ் லீக் போட்டியை வரும் நவம்பர் 14 அன்று டென்மார்க் உடனும், நவம்பர் 17 அன்று வேல்ஸ் உடனும் விளையாட உள்ளது. அதற்குள் தடைக்காலம் முடிவடைந்து விடுவதால், ரொனால்டோ இந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் விளையாடுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.