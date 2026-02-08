ETV Bharat / sports

சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் விசிலுக்கு தடை?

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட பட்டியலில் தண்ணீர் பாட்டில், பவர் பேங்க், உணவு பொருட்கள், லேப்டாப், கேமரா மற்றும் சிகரெட் போன்ற பொருட்கள் மைதானத்திற்குள் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம்
சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 8, 2026 at 9:02 PM IST

சென்னை: சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில்ல் நடைபெற்ற நியூசிலாந்து vs ஆஃப்கானிஸ்தான் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியின் போது, ரசிகர்கள் விசில் எடுத்துச் செல்லக் காவல்துறை தடை விதித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் கடந்த பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் தற்சமயம் லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்தியாவில் 5 மைதானங்களிலும், இலங்கையில் மூன்று மைதானங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அந்தவகையில் இந்தியாவின் பழமையான மைதானங்களில் ஒன்றான சென்னை சேப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் உலகக் கோப்பை லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்றைய தினம், குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 182 ரன்களை சேர்த்தது. பின்னர் 183 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 17.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில், சேப்பாக்கம் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் போட்டிகளின் போது ரசிகர்கள் விசில் கொண்டு வருவதற்கு காவல்துறை தடை விதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பட்டியலில் வாட்டர் பாட்டில், பவர் பேங்க், உணவு பொருட்கள், குடை போன்ற பொருட்களுக்கு மட்டுமே இடம் பிடித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் தான், இன்றைய போட்டியை காண வந்த ரசிகர்களிடம் இருந்த விசிலை காவல்துறையினர் சிலர் பறிமுதல் செய்ததாகவும், மைதானத்தை சுற்றி சாலையோர வியாபாரிகளிடம் விசில் விற்பனை செய்ய கூடாது என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிஎன்சிஏ வெளியிட்ட தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பட்டியல்
டிஎன்சிஏ வெளியிட்ட தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பட்டியல் (TNCA/X)

ஏனெனில் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னையை மையமாக கொண்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முழக்கமே 'விசில் போடு' என்பதுதான். இதனால் இங்கு நடைபெறும் அனைத்து போட்டிகளிலும் ரசிகர்கள் விசிலை கொண்டு வருவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கும் நிலையில், இன்றைய போட்டியில் விசிலுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இருப்பினும், சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் விசிலுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது என ஐசிசி மற்றும் பிசிசிஐ தரப்பிற்கு எந்த ஒரு சமந்தமும் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், சேப்பாகம் மைதானத்தில் விசிலிற்கு காவல் துறை தடை செய்துள்ள சம்பவம் கவனம் பெற்றுள்ளது.

