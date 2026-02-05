ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுடன் விளையாட மாட்டோம்: பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் அறிவிப்பு

பாகிஸ்தான் அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுடன் விளையாட மறுப்பது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரிய விவாதத்தையும், பெரும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (IANS)
Published : February 5, 2026 at 9:52 AM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் விளையாடாது என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி திடீரென இந்தியாவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியை புறக்கணிக்கும் என்று அந்நாட்டு அரசு அறிவித்து புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டியானது, வரும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் பாகிஸ்தான் அரசின் இந்த முடிவு, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலை அதிருப்தியடைய செய்தது. இந்த முடிவை கண்டிக்கும் வகையில் ஐசிசி அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், குறிப்பிட்ட போட்டிகளில் மட்டும் பங்கேற்பது, போட்டியின் உணர்வையும் புனிதத்தையும் பலவீனப்படுத்தும்" என்று பதிவு செய்துள்ளது.

மேலும், "அரசாங்கங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை ஐசிசி மதித்தாலும், பாகிஸ்தான் அரசின் இந்த முடிவானது கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கோ அல்லது பாகிஸ்தான் ரசிகர்களுக்கோ நல்ல செய்தி அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட போட்டியில் மட்டும் பங்கேற்க மறுப்பது நியாயமில்லாதது. இது உலக கிரிக்கெட்டையே பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும்.

டி20 உலகக் கோப்பையை வெற்றிகரமாக நடத்துவதே ஐசிசியின் முன்னுரிமை. இது, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் உள்பட, ஐசிசியின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் பொறுப்பாகவும் இருக்க வேண்டும். அனைத்து பங்குதாரர்களின் நலன்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று தெரிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், "எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் நாங்கள் விளையாட மாட்டோம் என்ற தெளிவான நிலைப்பாட்டைஎடுத்துள்ளோம். விளையாட்டுகளில் எந்த அரசியலும் இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் கவனமாக ஆலோசித்த பிறகே, இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை பாகிஸ்தான் அணி புறக்கணிப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இதனால் அந்த அணிக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், கடுமையான அபராதம் மற்றும் தடைகளை விதிக்கும் சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது. ஏனெனில், இப்போட்டி நடைபெறாமல் போனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் சுமார் 300 மில்லியன் டாலருக்கு அதிகமான இழப்பை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.

மறுபக்கம், பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறுவதிலும் சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டி வரும். ஏனெனில், அந்த அணி இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிப்பதால் எஞ்சிய அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும். அதில் ஏதேனும் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், லீக் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறும் சூழ்நிலையும் உருவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

பாகிஸ்தான் அணி: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, பாபர் ஆசம், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், கவாஜா முகமது நஃபி, முகமது நவாஸ், முகமது சல்மான் மிர்சா, நசீம் ஷா, சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் , சைம் அயூப், ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி, ஷதாப் கான், உஸ்மான் கான், உஸ்மான் தாரிக்.

