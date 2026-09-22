ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம்: இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெற்ற தமிழக வீராங்கனை ஜி.கமலினிக்கு, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
Published : September 22, 2026 at 3:53 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் ஆகியோர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாகத் தங்கப்பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சமூக வலைதளப் பதிவில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "இந்திய கிரிக்கெட்டுக்குக் கிடைத்த மிகச் சிறந்த வெற்றி இது. ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு எனது வாழ்த்துகள்.
A splendid triumph for Indian cricket!— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2026
Heartiest congratulations to our Women’s Cricket Team on winning the Gold medal at the Asian Games. It was a commanding performance at the Games, marked by confidence, skill and wonderful teamwork.
This victory also brings India its first… pic.twitter.com/oZI9Uoyp6I
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவிற்குக் கிடைத்துள்ள முதல் தங்கப் பதக்கம் இது என்பது கூடுதல் சிறப்பு. நமது மகளிர் அணி ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் பெருமை அடையச் செய்துள்ளது. இந்த வெற்றி, நாடு முழுவதும் உள்ள கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும், வீராங்கனைகளுக்கும் மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை அளிக்கும். ஒட்டுமொத்த அணிக்கும் எனது வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேபோல், இந்திய அணியின் வெற்றியைப் பாராட்டித் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தின் மூலம் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த அணியில் இடம்பெற்று விளையாடிய தமிழ்நாட்டின் மதுரையைச் சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஜி.கமலினிக்கு, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள இந்திய மகளிர் அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டின் மதுரையைச் சேர்ந்த வீராங்கனை கமலினி அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள இந்திய மகளிர் அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டின், மதுரையைச் சேர்ந்த வீராங்கனை கமலினி அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும்,… pic.twitter.com/4OhPB8ab1r— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 22, 2026
கிரிக்கெட் வீராங்கனை கமலினி அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டி, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக ரூ.75 லட்சம் வழங்கப்படும். இவரைப் போன்ற திறமைமிக்க அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு என்றும் உறுதுணையாக நிற்கும். கமலினி அவர்களின் இந்த வெற்றி, தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கும், மகளிருக்கும் புதிய உத்வேகத்தையும், நம்பிக்கையையும் அளிக்கும். இவர் மேலும் பல சாதனைகள் படைக்க வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து, இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது பதிவில், "கூட்டு முயற்சியாக விளையாடப்படும் ஒரு விளையாட்டின் உண்மையான அழகே இதுதான். வெவ்வேறு தருணங்களில், வெவ்வேறு வீராங்கனைகளின் பங்களிப்புடன், இறுதியாக ஒரு பிரம்மாண்டமான இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் ஷஃபாலி வர்மா மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியோரின் சிறப்பான 99 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப், இந்திய அணிக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது.
That’s the beauty of a team game. Different players, different moments, one big result.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 22, 2026
Shafali and Smriti’s 99-run partnership at the top gave India the platform, Richa Ghosh’s late blitz took the total to a massive 216, and then Shafali, Deepti, Shreyanka and Shree Charani… https://t.co/mcAM6MOuhr
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அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் இறுதி ஓவர்களில் ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைக் குவித்ததன் மூலம், இந்திய அணி 216 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. பின்னர் பந்துவீச்சில் ஷஃபாலி, தீப்தி சர்மா, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் மற்றும் ஸ்ரீ சாருணி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் ஒட்டுமொத்த கூட்டு உழைப்பிற்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த வெற்றி இது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
இவர்கள் தவிர, நாட்டின் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், முன்னாள், இந்நாள் விளையாட்டு வீரர்களும், கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களும் இந்திய மகளிர் அணிக்குத் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.