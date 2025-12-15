ETV Bharat / sports

ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்தியா - பிரதமர், முதலமைச்சர் வாழ்த்து

சென்னையில் நடைபெற்ற ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

December 15, 2025

ஹைதராபாத்: முதல் முறையாக ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடரானது டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரை சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டிகள் அனைத்தும் ராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்திலும், நேரு பார்க்கில் உள்ள இந்தியன் ஸ்குவாஷ் அகாடமியிலும் நடைபெற்றன.

இதில், இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஜப்பான், மலேசியா, தென்கொரியா, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், சீனா, எகிப்து, போலந்து, பிரேசில், சுவிட்சர்லாந்து, உள்ளிட்ட 12 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர் - வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். இந்தியா சார்பில் மூத்த வீராங்கனை ஜோஸ்னா சின்னப்பா, அனாஹத், செந்தில் வேலவன், அபய் சிங் ஆகியோர் விளையாடினர்.

இந்த தொடரின் பி பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்த இந்திய அணி முதல் போட்டியில் ஸ்விட்சர்லாந்தை 4-0 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது போட்டியில் பிரேசிலை 4-0 என்ற கணக்கிலும் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியது. காலிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்திய இந்திய அணி, அரையிறுதியில் எகிப்தையும் வீழ்த்தி முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.

நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. போட்டியின் ஆரம்பத்திலிருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ஹாங்காங்கை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. மேலும் ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த முதல் சாம்பியன் பட்டமாகவும் இது அமைந்தது.

இந்நிலையில், உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதன் ஒருபதியாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பை 2025 போட்டியில் வரலாறு படைத்து, தங்களின் முதல் உலகக் கோப்பை பட்டத்தை வென்ற இந்திய ஸ்குவாஷ் அணிக்கு வாழ்த்துகள்! ஜோஷ்னா சின்னப்பா, அபய் சிங், வேலவன் செந்தில்குமார் மற்றும் அனஹத் சிங் ஆகியோர் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அவர்களின் வெற்றி தேசம் முழுவதையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றி நமது இளைஞர்களிடையே ஸ்குவாஷ் விளையாட்டின் மீதான ஆர்வர்த்தை நிச்சயம் அதிகரிக்கும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பதிவில், "முதன்முறையாக ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள். ஜோஷ்னா சின்னப்பா, அபய் சிங், வேலவன் செந்தில்குமார் மற்றும் அனஹத் சிங் ஆகியோர் நிதானம், தைரியம் மற்றும் திறமையுடன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளனர்.

வெற்றி பெற்ற நான்கு வீரர்களில் மூவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதாலும், இந்த சர்வதேசப் போட்டி சென்னை மண்ணில் நடைபெற்றதாலும், இந்த சாதனை தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு சூழல் அமைப்பின் ஆழம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் சிறப்பை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பதிவில், "சென்னையில் நடைபெற்ற ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஹாங்காங்கை வீழ்த்தி நமது தேசிய அணி சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றிருப்பது இந்தியாவிற்கு பெருமையான மற்றும் மகிழ்ச்சியான தருணமாகும்.

ஜோஷ்னா சின்னப்பா, அபய் சிங், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வேலவன் செந்தில்குமார் மற்றும் அனஹத் சிங் ஆகியோரைக் கொண்ட இந்திய அணி, அபாரமான திறமையையும் உறுதியையும் வெளிப்படுத்தி பட்டத்தை வென்றது. நமது சாம்பியன்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்போம். மேலும் தொடரில் விளையாடிய அனைத்து வீரர்களுக்கும் பாராட்டுகள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

