உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணியை நேரில் சந்தித்து பாராட்டு பிரதமர் மோடி!

மகளிர் உலகக்கோப்பையை வென்ற ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் தலைமையிலான இந்திய அணியினர், பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளன.

இந்திய அணியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து கூறிய பிரதமர்
இந்திய அணியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து கூறிய பிரதமர் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 10:53 AM IST

ஹைதராபாத்: முதல் முறையாக ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கோப்பையை வென்ற பிறகு, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியை நேற்று டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் சந்தித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவர்களின் வரலாற்று சாதனைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதன் மூலம், இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியது.

பிரதமர் வாழ்த்து

இதனையடுத்து கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும் குவிந்தன. அதன் ஒருபகுதியாக, இந்திய மகளிர் அணியை நேற்றைய தினம் டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் சந்தித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவர்களின் வரலாற்று சாதனைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அந்நிகழ்வின் போது மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் தலைமையிலான இந்திய அணியினர், பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து குழுப் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். மேலும், வீராங்கனைகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு வாழ்த்து கூறிய பிரதமர், தொடர்ந்து மூன்று தோல்விகள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் அவர்கள் சந்தித்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக கோப்பை வென்றுள்ளதை பாராட்டினார்.

மேலும் இந்நிகழ்வின் போது இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர், 2017 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைத் தோல்விக்குப் பின்னர் பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்தது குறித்து நினைவு கூர்ந்தார். துணை கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா பேசுகையில், “உலகக் கோப்பைத் தொடரில் கோப்பையை வெல்லுவதற்கு பிரதமர் மோடி ஊக்கப்படுத்தியதாகவும், அவர் அனைவருக்கும் ஒரு உத்வேகமாக இருந்தார்" எனவும் கூறினார்.

இதனையடுத்து பிரதமருடன் இந்திய அணி வீராங்கனைகள் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றனர். முன்னதாக, கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணிக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) சார்பில் ரூ.51 கோடி பரிசுத்தொகையை அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இறுதிப்போட்டி

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 298 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஷஃபாலி வர்மா 87 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் அபார ஆட்டத்தை வெளிபடுத்தி சதமடித்து அசத்தினார். அதன்பின், 101 ரன்களில் வோல்வார்ட் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 45.3 ஓவர்களில் 246 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனைப் படைத்தது.

