சிக்கிம் கால்பந்து வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்; வைரலாகும் வீடியோ

சிக்கிம் மாநிலம் உருவானதன் 50ஆவது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க இரண்டு நாள் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேங்டாக் சென்றுள்ளார்.

சிக்கிம் இளம் கால்பந்து வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அளித்த சர்ப்ரைஸ்
சிக்கிம் இளம் கால்பந்து வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அளித்த சர்ப்ரைஸ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 5:50 PM IST

கேங்டாக்: சிக்கிம் மாநிலத்தின் 50-வது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்கு இளம் வீரர்களுடன் கால்பந்து விளையாடிய காணொளியானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சிக்கிம் மாநிலம் உருவானதன் 50ஆவது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க இரண்டு நாள் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேங்டாக் சென்றுள்ளார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டதுடன், ‘ரோட் ஷோ’ நிகழ்ச்சியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதில் பங்கேற்ற மோடி, அதன்பின் உள்கட்டமைப்பு, சுகாதாரம், கல்வி, மின்சாரம், சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான சுமார் ரூ. 4,000 கோடி வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தும், சில திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்லும் நாட்டினார்.

பின்னர் கேங்டாக்கில் உள்ள மைதானம் ஒன்றிற்குச் சென்ற பிரதமர் மோடி, அங்கு கால்பந்து பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்த சிறுவர், சிறுமிகளை நேரில் சந்தித்து உரையாடினார். மேலும் அவர் அந்த இளம் வீரர்களுடன் இணைந்து கால்பந்தும் விளையாடி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.

இதனையடுத்து இந்நிகழ்வுகள் குறித்த புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளியை அவர் தனது எக்ஸ் பதிவிலும் பகிர்ந்திருந்தார். அவரது பதிவில், "கேகங்டாக்கின் ஓர் இனிய காலைப்பொழுதில், சிக்கிமில் உள்ள எனது இளம் நண்பர்களுடன் கால்பந்து விளையாடியது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. இவர்களின் ஆற்றலும், விளையாட்டின் மீதுள்ள ஆர்வமும் பாராட்டுக்குரியது. இந்தத் தருணம் எனக்கு மிகுந்த புத்துணர்ச்சியை அளித்தது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேற்கொண்டு அவர் தன்னுடன் இணைந்து விளையாடிய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு சில அறிவுரைகளையும் வழங்கி இருந்தார். அப்போது அந்த வீரர்கள் தங்களின் ஜெர்சியில் பிரமரின் கையொப்பத்தையும் பெற்றுக்கொண்டனர். நரேந்திர மோடி பதிவிட்ட காணொளிகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கால்பந்து விளையாட்டு மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாக உள்ளது. சிக்கிம், மிசோரம், மணிப்பூர், மேற்கு வங்கம், மேகாலயா போன்ற மாநிலங்களில் கிரிக்கெட்டிற்கு இணையாக கால்பந்து முக்கிய விளையாட்டாக இருந்து வருகிறது. இந்த மாநிலங்களை சேர்ந்த பெரும்பாலான வீரர்கள் தற்சமயம் இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து தொடர்களிலும் பங்கேற்று தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக இந்தியன் சூப்பர் லீக் தொடரில் விளையாடும் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீரர்கள் வட்கிழக்கு மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களாக மட்டுமே உள்ளனர். இந்திய கால்பந்து அணியிலும் இம்மாநிலங்களை சேர்ந்த வீரர்கள் தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்றனர். இவ்வாறு இருக்கையில், தற்சமயம் பிரதமர் மோடி இளம் வீரர்களுடன் கால்பந்து விளையாடி அவர்களை ஊக்குவித்த நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

