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சென்னையில் பிக் பேஷ் கிரிக்கெட் திருவிழா: மெல்போர்ன் மைதானத்தில் பிரதமர் மோடி - அல்பானீஸ் வரலாற்று அறிவிப்பு!

மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் சர் டொனால்ட் பிராட்மேனின் 'கவர் டிரைவ்' சிலைக்கு முன்பாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர் .

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ்
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் (PIB)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 12:06 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பேஷ் லீக் (BBL) டி20 தொடரின் 2026-27 சீசன் தொடக்க ஆட்டம், வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக இந்தியாவின் சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

அரசுமுறைப் பயணமாக ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது சுற்றுப்பயணத்தின் இறுதி நாளான இன்று, ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸுடன் இணைந்து வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். அங்கு இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் இணைந்து, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பாஷ் லீக் (BBL) டி20 தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் இந்தியாவின் சென்னையில் நடைபெறும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டனர்.

பிக் பாஷ் லீக் 2026-27

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தால் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற டி20 கிரிக்கெட் தொடரான பிக் பாஷ் லீக்கானது 15 சீசன்களைக் கடந்துள்ள நிலையில், தற்போது 16ஆவது சீசனில் காலடி எடுத்து வைக்கவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடக்கப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் மற்றும் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

சென்னையில் பிக் பாஷ் கிரிக்கெட் திருவிழா

வழக்கமாக ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டுமே நடத்தப்படும் இந்த புகழ்பெற்ற டி20 லீக் தொடரின் போட்டி ஒன்று, இந்திய மண்ணில் அதுவும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் சொர்க்கமாகத் திகழும் சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்ற அறிவிப்பை இருவரும் இணைந்து வெளியிட்டனர். அதிலும் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வெளியே பிக் பாஷ் லீக் கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்படுவது வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல் முறையாகும்.

அந்த வகையில் வரும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடக்க ஆட்டத்தில் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் மற்றும் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் மோதவுள்ளன. சர்வதேச நட்சத்திரங்கள் பலரும் களமிறங்கும் இப்போட்டியை எதிர்நோக்கி உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ்
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் (PIB)

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானம்

கடந்த 1916ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானம், இந்தியாவின் இரண்டாவது பழமையான மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கிரிக்கெட் மைதானமாகும். மேலும் இந்திய கிரிக்கெட் அணி தனது வரலாற்றின் முதல் டெஸ்ட் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததும் இந்த மண்ணில்தான்.

பொதுவாகச் சுழற்பந்து வீச்சுக்குச் சாதகமான ஆடுகளத்தைக் கொண்ட இந்த மைதானம், ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாகத் திகழ்கிறது. எதிரணியினர் சிறப்பாக விளையாடினாலும் எழுந்து நின்று பாராட்டும் உலகப் புகழ்பெற்ற அறிவார்ந்த ரசிகர்களைக் கொண்ட சேப்பாக்கம் மைதானம், தற்போது ஆஸ்திரேலியாவின் பிக் பாஷ் லீக் போட்டி நடத்தும் ஆசியாவின் முதல் மைதானம் என்ற புதிய வரலாற்று மைல்கல்லையும் எட்டியுள்ளது.

நினைவுப் பரிசு

தொடர்ந்து, இரு நாட்டுப் பிரதமர்களும் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சர் டான் பிராட்மேனின் புகழ்பெற்ற 'கவர் டிரைவ்' சிலைக்கு முன்பாக இணைந்து வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். அப்போது, சென்னையில் நடைபெறவுள்ள பிபிஎல் தொடக்க ஆட்டத்தை நினைவுபடுத்தும் வகையில், இரு நாட்டுப் பிரதமர்களின் கையொப்பமிட்ட சிறப்பு நினைவு பேட் ஒன்றையும் பிரதமர் மோடிக்கு ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அல்பானீஸ் பரிசாக வழங்கினார்.

இந்நிகழ்ச்சியில், விக்டோரியா மாநில முதல்வர் ஜசிந்தா ஆலன், ஆஸ்திரேலிய ஆடவர் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் உலகக் கோப்பை வென்றவருமான ஸ்டீவ் வாஹ் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் லிசா ஸ்தலேகர் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.

இளம் வீரர்களுடன் கலந்துரையாடல்

இந்நிகழ்ச்சியின் போது, இரு நாட்டுப் பிரதமர்களும் கபடி, ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து (Australian Football) மற்றும் கிரிக்கெட் ஆகிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற இளம் ஆஸ்திரேலிய மற்றும் இந்திய வம்சாவளி வீரர்களுடன் கலந்துரையாடினர். இது இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையே வளர்ந்து வரும் விளையாட்டுத் திறன் மற்றும் இருநாட்டு மக்களின் கலாச்சாரப் பிணைப்பை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்தது.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே, குறிப்பாக கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஏற்கனவே இருக்கும் வலுவான உறவை இந்த புதிய முயற்சி அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது. அத்துடன், மற்ற விளையாட்டுப் பிரிவுகள், விளையாட்டுத் தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் வீரர்களின் திறமைகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதற்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் இது அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ்
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் (PIB)

இரு நாட்டுப் பிரதமர்களின் உரை

அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "இந்தியாவின் சென்னையில் 'பிக் பாஷ் லீக்' போட்டி ஒன்று நடைபெறவுள்ளது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்தியாவில் எந்தவொரு லீக் போட்டியையும் நடத்துவது, அதற்கு மிகப்பெரிய அளவிலான பார்வையாளர் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்கிறது. சென்னையில் இப்போட்டி நடத்தப்படுவதன் மூலம் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சர்வதேச விளையாட்டு விருந்து கிடைக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ், "விளையாட்டின் மீதான இரு நாடுகளின் அன்பும் ஆர்வமுமே இந்தியாவையும் ஆஸ்திரேலியாவையும் ஒன்றிணைக்கிறது. இருதரப்பு உறவின் முக்கியத் தூணாக விளங்கும் இந்த விளையாட்டுத் துறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில், திறன் மேம்பாடு, நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி போன்றவற்றிலும் முழு கவனம் செலுத்தவுள்ளோம்" என்றார்.

மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ்
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் (PIB)

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கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அமைப்பின் பிபிஎல் பொது மேலாளர் அலிஸ்டர் டொப்சன் கூறுகையில், "இந்தியாவிற்கும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டிற்கும் இடையே மிக ஆழமான பிணைப்பு உள்ளது. இரு நாட்டு அரசாங்கங்களும் கிரிக்கெட்டை ஒரு இணைப்புப் பாலமாகப் பார்க்கின்றன. ஆஸ்திரேலிய உள்நாட்டு லீக் வரலாற்றிலேயே எந்தவொரு விளையாட்டுக்கும் கிடைக்காத வகையில், உலகளவில் மிக அதிகப்படியான மக்களால் பார்க்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியாக இது இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

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