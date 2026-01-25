பிக் பேஷ் லீக் 2026: சிட்னியை வீழ்த்தி 6ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது பெர்த்
பெர்த் ஸ்காச்சர்ஸ் அணி பிக் பேஷ் லீக் வரலாற்றில் தங்களது ஆறாவது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது
பெர்த்: பிக் பேஷ் லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஆஸ்திரேலியாவின் பிரபலமான ஃபிரான்சைஸ் டி20 தொடரான பிக் பேஷ் லீக்கின் 15ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் மற்றும் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய சிட்னி அணியில் தொடக்க வீரர் டேனியல் ஹூக்ஸ் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் இணைந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் ஜோஷ் பிலீப் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 24 ரன்களிலும், ஜோஷ் பிலீப் 24 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஹென்றிக்ஸும் 24 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜோயல் டேவிஸ் 19 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 132 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. பெர்த் அணி தரப்பில் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் மற்றும் டேவிட் பெய்ன் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பெர்த் அணிக்கு மிட்செல் மார்ஷ் மற்றும் ஃபின் ஆலன் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 80 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், 4 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸர் என 36 ரன்களி ஃபின் ஆலன் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய ஆரோன் ஹார்டியும் 5 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார்.
மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த மிட்செல் மார்ஷ் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். இருப்பினும் இறுதி வரை களத்தில் இருந்த ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 29 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பெர்த் அணி 17.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சிட்னியை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணியானது நடப்பு பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது. இது அந்த அணியின் 6ஆவது பிபிஎல் பட்டமாகும். இதற்கு முன் அந்த அணி 2014, 2015, 2017, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. இதுதவிர பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் அதிக சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் பெர்த் தக்கவைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.