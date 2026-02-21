அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் குறித்த விமர்சனம் - தடாலடியாக பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ்
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் தங்களுடைய முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது
Published : February 21, 2026 at 7:02 PM IST
அஹ்மதாபாத்: அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் குறித்து கவலைப்படுபவர்களை நினைத்து தான் கவலைப்படுவதாக இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
2026ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் சுற்றுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இன்று முதல் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் தங்களுடைய முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி நாளை (பிப்ரவரி 22) அகமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
மேலும் இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்கள் தீவிர பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதேசமயம் லீக் சுற்றில் தோல்வியையே தழுவாத, இரு ஜாம்பவான் அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இந்த போட்டி மீதான் எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டிக்கு முன் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் குறித்து எழுந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த சூர்யா, "அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் குறித்து கவலைப்படுபவர்களை நினைத்துதான் நான் கவலைப்படுகிறேன். மேலும் அவர் ஃபார்முக்கு திரும்பினால், அவரை எதிர்கொள்ளும் எதிரணிகளை நினைத்து மட்டுமே தான் நான் கவலைப்படுகிறேன். மேலும் கடந்த ஆண்டு அவர் எங்களுக்காக பல போட்டிகளில் சிறப்பாகச் ஆடினார். இப்போது அவருக்குச் சற்று கடினமான காலம், எனவே அவருக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து ஆடுகளம் குறித்து பேசிய அவர், "எந்த வகையான விக்கெட்டுகளுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். ஏனெனில் எங்களுடைய முதல் ஆட்டத்தில் இருந்து, நாங்கள் வெவ்வேறு வகையான விக்கெட்டுகளில் விளையாடி வருகிறோம். அதனால் விக்கெட்டுகள் குறித்து நாங்கள் கவலையடையவில்லை. ஆனால் சில சமயம் விக்கெட்டுகள் சற்று வித்தியாசமாக இருப்பதால், அதற்கு தகுந்தாற்போல் நாங்கள் எங்களுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, அபிஷேக் சர்மா குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்க்கல், "டி20 உலகக் கோப்பையில் அபிஷேக் சர்மா தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகளில் டக் அவுட் ஆனாலும், அவரது இடம் குறித்து அணி நிர்வாகத்திற்குள் எந்த விவாதமும் நடைபெறவில்லை. அவர் ஒரு உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர். அவருக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கம் கிடைத்தால் மட்டும் போதும். அவர் மீண்டும் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுப்பார்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவும் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பேசியுள்ளார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் அபிஷேக் சர்மா இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பது நிச்சயம் என்பது தெரிகிறது. இருப்பினும், அபிஷேக் சர்மா தனக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்துவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்