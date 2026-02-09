ETV Bharat / sports

இந்தியாவுடன் விளையாட நிபந்தனைகளை விதித்த பாகிஸ்தான் - செவி சாய்க்குமா ஐசிசி?

உலகக் கோப்பை போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடுவதற்கு பாகிஸ்தான் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10 ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. மறுபக்கம் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான் பாகிஸ்தான் அணியும் நெதர்லாந்தை போராடி வீழ்த்தியதுடன் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

இவ்வாறு இந்த தொடர் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பெரும் அவாலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெறுமா? இல்லையா? என்பது இதுவரையிலும் தெளிவாகவில்லை. ஏனெனில் பாகிஸ்தான் அணி திடீரென இந்தியாவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியை புறக்கணிக்கும் என்று அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டியானது பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. முன்னதாக இந்தியாவில் உலகக் கோப்பை போட்டிகளை விளையாட மாட்டோம் என்ற வங்கதேசத்தின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்து, அந்த அணியை ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து நீக்கி இருந்தது. மேலும் அவர்களுக்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் தான் வங்கதேச அணியை நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து நீக்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, இந்தியாவுடனான உலகக் கோப்பை போட்டியில் பாகிஸ்தான் விளையாடாது என்று அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது. இதன் காரணமாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் சூழலும் ஏற்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், ஐசிசி துணைத் தலைவர் இம்ரான் கவாஜா இந்த விசயம் குறித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்துடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அப்போது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், இந்தியாவுக்கு எதிராக போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி விளையாட வேண்டும் எனில் ஐசிசிக்கு மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன்படி, ஐசிசி தொடருக்கான வருவாயில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு அதிக பங்கு வழங்க வேண்டும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு தொடரை மீண்டும் நடத்த உதவ வேண்டும், இந்தியாவுடனான போட்டியின் போது வீரர்கள் கைக்குலுக்கும் மரபை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளை ஐசிசியிடம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க

இதனைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானின் நிபந்தனைகள் தொடர்பாக ஐசிசி மற்றும் பிசிசிஐ நிர்வாகிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறுமா? அல்லது பாகிஸ்தான் தங்களின் நிலைபாட்டில் தொடருமா? என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

PCB ARE DEMAND TO ICC
PCB VS ICC STANDOFF 2026
PAKISTAN T20 WORLD CUP BOYCOTT
இந்தியா VS பாகிஸ்தான்
PCB DEMANDS TO ICC LIST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.