தோல்வியே இல்லாத தொடக்கம்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த பஞ்சாப் கிங்ஸ்
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
Published : April 20, 2026 at 1:27 PM IST
ஹைதராபாத்: 19 ஆண்டுகால ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் முதல் 6 போட்டிகளில் தோல்வியையே தழுவாது முதல் அணி என்ற பிரம்மாண்ட சாதனையை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி படைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 29ஆவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அபாரமாக விளையாடி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 254 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக பிரியான்ஷ் ஆர்யா 93 ரன்களையும், கூப்பர் கனோலி 87 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் கேப்டன் ரிஷப் பந்த் 43 ரன்களையும், ஐடன் மார்க்ரம் 42 ரன்களையும், மிட்செல் மார்ஷ் 40 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் அந்த அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 200 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பஞ்சாப் தரப்பில் மார்கோ ஜான்சன் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
𝘼𝙡𝙡'𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡 😃— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2026
Only smiles on the faces of skipper Shreyas Iyer, coach Ricky Ponting and.. Shashank Singh! #TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvLSG | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/SQU5z3zNdy
இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 54 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 5ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்நிலையில், இப்போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் புதிய வரலாறு ஒன்றையும் படைத்துள்ளது. அதன்படி, 19ஆண்டுகால ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில், முதல் 6 போட்டிகளில் தோல்வியையே தழுவாத முதல் அணி என்ற பெருமையை பஞ்சாப் கிங்ஸ் பெற்றுள்ளது. அதன்படி இத்தொடரில் அந்த அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ், சிஎஸ்கே, சன்ரைசர்ஸ், மும்பை, லக்னோ அணிகளுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
🚨 PUNJAB KINGS CREATED HISTORY UNDER CAPTAIN SHREYAS IYER 🚨
- Punjab Kings becomes the first team ever to go unbeaten in the first 6 matches of an IPL season. 🥶 pic.twitter.com/7majU6KECR
இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி மட்டும் மழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது. இதற்கு முன் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் அணியும், 2015ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் முதல் 5 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் இருந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 6 போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவாமல் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
இதுதவிர்த்து அந்த அணி ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய இரண்டாவது அதிகபட்ச ரன்களையும் பதிவு செய்துள்ளது. முன்னதாக கடந்தாண்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 245 ரன்களை எடுத்ததே, அவர்களின் இரண்டாவது அதிகபட்சமாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் 254 ரன்களை குவித்துள்ளது. அதேசமயம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாப் அணி 262 ரன்களை குவித்ததே இதுநாள் வரை அந்த அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோராகவும் உள்ளது.