ஸ்லோ ஓவர் ரேட்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம்

இந்த சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் முதல் ஸ்லோ ஓவர் ரேட் என்பதால், அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ரூ.12 லட்சம் மட்டுமே அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : April 1, 2026 at 3:46 PM IST

ஹைதராபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பந்து வீச அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டதாக, அந்த அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐருக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஷுப்மன் கில் 39 ரன்களையும், ஜோஸ் பட்லர் 38 ரன்களை எடுத்தனர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் சீரான இடைவேளையில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இருப்பினும் அறிமுக வீரர் கூப்பர் கானொலி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன், 72 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்தது மட்டுமின்றி, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக் கொடுத்த கூப்பர் கானொலி ஆட்ட நயகன் விருதை வென்றார். இது ஒருபக்கம் இருக்க, மறுபக்கம் பஞ்சாப் அணி வீரர்கள் பந்துவீசு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதற்காக அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் நடத்தை விதிமுறை 2.22-ன் படி, பந்துவீசும் அணி ஒரு இன்னிங்ஸை நேரத்திற்குள் முடித்திருக்க வேண்டும். ஒருவேளை அந்த அணி கூடுதல் நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டால், கள நடுவர்கள் உடனடியாக 'இன்-மேட்ச்' தண்டனையை அமல்படுத்துவார்கள். அதன்படி, கடைசி ஓவர்களில் ஒரு கூடுதல் ஃபீல்டரை 30 யார்டு வட்டத்திற்குள் கொண்டு வர நடுவர் உத்தரவிடுவார் (அதாவது, பவுண்டரி லைனில் 5 வீரர்களுக்குப் பதிலாக 4 வீரர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்). இது பந்துவீசும் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமையும்.

பின்னர் ஆட்டத்தின் முடிவில், பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதற்காக அந்த அணியின் கேப்டனுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்படும். அதனடிப்படையில், நேற்றைய போட்டியில் பஞ்சாப் அணி வீரர்கள் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதை தொடர்ந்து அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் இந்த சீசனில் அந்த அணியின் முதல் ஸ்லோ ஓவர் ரேட் என்பதால், அவருக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதமானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம் ஒரு அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஸ்லோ ஓவர் ரெட்டை கொண்டிருந்தால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதமாகவும், மற்ற வீரர்களுக்கு போட்டிக்கட்டணத்தில் இருந்து ரூ.6 லட்சம் அல்லது 25% தொகையானது அபராதமாக விதிக்கப்படும். ஒருவேளை மூன்றாவது முறையாகவும் அந்த தவறை செய்யும் பட்சத்தில் கேப்டனுக்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் மற்றும் ஒரு போட்டியில் விளையாட தடை விதிக்கப்படுவதுடன், அணியின் மற்ற வீரர்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் அல்லது போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 50% அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

