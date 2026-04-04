11 பந்துகளில் ஆட்டத்தை புரட்டிப் போட்ட பிரியான்ஷ் ஆர்யா - சிஎஸ்கேவை பந்தாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

சென்னை அணிக்கு எதிராக பல்வேறு சாதனைகள் படைத்த பஞ்சாப் அணி (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 7:28 AM IST

சென்னை: டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில், பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே அணி 5 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்து தோல்வி அடைந்துள்ளது.

நேற்று சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற 7-ஆவது லீக் போட்டியில் சேன்னை சூப்பர் கிங்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை அணியின் ஆயுஷ் மாத்ரே (73), ஷிவம் தூபே (45), சர்ப்ராஸ் கான் (32) ஆகியோர் அதிரடியாக ஆடினர். இதன்மூலம் 20 ஓவர்களில் சென்னை அணி 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 209 ரன்கள் எடுத்தது.

இமாலய இலக்கை விரட்டிய பஞ்சாப் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ப்ரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆகியோர் வந்த வேகத்தில் சென்னை அணியின் பவுலிங்கை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். முதல் 2 ஓவர்களில் 34 ரன்கள் எடுத்தனர்.

ஆட்டத்தை மாற்றிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா

கடந்த சீசனில் சென்னை அணிக்கு எதிராக அதிவேக சதம் கடந்த பிரியான்ஷ் ஆர்யா இம்முறையும் தலைவலியாக இருந்தார். ப்ரியான்ஷ் ஆர்யா 11 பந்துகளில் 39 ரன்கள் (4 சிக்சர்கள், 3 பவுண்டரிகள்) எடுத்தார். பிரியான்ஷ் ஆர்யா நேற்று ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார் இதன் மூலம் ஐபிஎல் போட்டிகளில் பேட்டிங்கில் 11 அல்லது அதற்கு குறைவான பந்துகள் விளையாடி ஆட்டநாயகன் விருது பெற்ற இரண்டாவது வீரர் என்ற அரிதான சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜெய்ப்பூரில் ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பிலிப்ஸ் 7 பந்துகளில் 25 ரன்கள் எடுத்தார். அப்போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதையும் பெற்றார்.

பின்னர் வந்த வீரர்கள், அதே வேகத்தில் ரன்கள் சேர்த்து ரன் ரேட் குறையாமல் பார்த்து கொண்டனர். பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (50), பிரப்சிம்ரன் சிங் (43), கூப்பர் கனொலி (36) ஆகியோர் தங்கள் பங்கிற்கு சென்னை பவுலிங்கை பதம் பார்த்த நிலையில், 18 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எளிதாக எட்டினர். இப்போட்டியில் பஞ்சாப் அணி 200 ரன்களுக்கு மேல் சேஸ் செய்து பல்வேறு சாதனைகளை தகர்த்தது.

பஞ்சாப் கிங்ஸ் படைத்த சாதனைகள்

சென்னை அணிக்கு எதிராக 210 ரன்களை சேஸ் செய்ததன் மூலம், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக முறை (9) 200 ரன்களை சேஸ் செய்த அணி என்ற சாதனையை பஞ்சாப் கிங்ஸ் படைத்துள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் (7) ஆஸ்திரேலியா அணி இடம்பெற்றுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களை சேஸ் செய்த அணிகள் வரிசையில் பஞ்சாப் அணி (210) இரண்டாவது இடம்பிடித்துள்ளது. கடந்த வருடம் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக 262 ரன்கள் சேஸ் செய்த பஞ்சாப் அணியே இந்த சாதனை பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

சென்னை அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சிஎஸ்கே அணியை தொடர்ச்சியாக வீழ்த்திய அணிகள் பட்டியலில் பஞ்சாப் 4 வெற்றிகளுடன் 2வது இடம் பிடித்துள்ளது. முதலிடத்தில் மும்பை அணி 5 வெற்றிகளுடன் உள்ளது.

அதேபோல், சென்னை அணி சோதனையான சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளது. டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 5 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்து தோல்வி அடைந்துள்ளது. இந்த வரிசையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக 4 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்து தோல்வி அடைந்துள்ளது.

