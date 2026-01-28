ETV Bharat / sports

ஒருநாள் கிரிக்கெட்: ரத்நாயக்க போராட்டம் வீண்; இலங்கையை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது இங்கிலாந்து

மூன்றாவது போட்டியில் சதமடித்த இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் ஆட்ட நாயகன் விருதையும், இலங்கை தொடர் முழுவதும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோ ரூட் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.

இலங்கை vs இங்கிலாந்து
இலங்கை vs இங்கிலாந்து (AP)
கொழும்பு: இலங்கை அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன் 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது.

இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இங்கிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகள் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்து 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்திருந்தன. இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கு மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று கொழும்புவில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர்கள் பென் டக்கெட் 7 ரன்களிலும், ரெஹான் அஹ்மத் 24 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த ஜோ ரூட் மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தெல் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இந்த இன்னிங்ஸில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர்.

அதன் பின் 8 பவுண்டரிகளுடன் 65 ரன்களை சேர்த்திருந்த பெத்தெல் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோ ரூட்டுடன் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஜோ ரூட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய 20ஆவது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அதே சமயம் அதிரடியில் மிரட்டி வந்த ஹாரி ப்ரூக்கும் தனது 6ஆவது ஒருநாள் சதத்தை பூர்த்தி செய்தார். மேற்கொண்டு இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 9 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 111 ரன்களையும், ஹாரி ப்ரூக் 11 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 136 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 357 ரன்களை குவித்தது.

இதனையடுத்து கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணிக்கு பதும் நிஷங்கா மற்றும் கமில் மிஷாரா அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் மிஷாரா 22 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய குசால் மெண்டிஸ் 20 ரன்களில் நடையை கட்டினார். அவர்களைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான பதும் நிஷங்காவும் அரைசதம் கடந்த கையோடு 50 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய பவன் ரத்நாயக்க ஒருபக்கம் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தார். ஆனால் மறுபக்கம் விளையாடிய சரித் அசலங்கா 13 ரன்களிலும், ஜனித் லியானகே 22 ரன்களிலும், தனஞ்செயா டி சில்வா 9 ரன்களிலும், துனித் வெல்லாலகே 22 ரன்களிலும், வநிந்து ஹசரங்கா 9 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

மறுபக்கம் சிறப்பாக செயல்பட்ட பவன் ரத்நாயக்க சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இறுதியில் 12 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 121 ரன்களில் ரத்நாயக்க விக்கெட்டை இழக்க, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இலங்கை அணி 46.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 304 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.

இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜேமி ஓவர்டன், லியாம் டௌசன், வில் ஜேக்ஸ், ஆதில் ரஷித் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தியதுடன் 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது. இந்த போட்டியில் சதமடித்த ஹாரி ப்ரூக் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். தொடர் முழுவதும் அபார ஆட்டத்தைவெளிப்படுத்திய ஜோ ரூட் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.

