ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை வீழ்த்தி டெல்லி அபார வெற்றி; சதனை படைத்த நிசங்கா, ராகுல்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 226 ரன்களை சேஸ் செய்ததன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே தங்களுடைய அதிகபட்ச சேஸிங் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.

கேஎல் ராகுல் - பதும் நிசங்கா
Published : May 2, 2026 at 9:38 AM IST

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 225 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ரியான் பராக் 90 ரன்களையும், டோனவன் ஃபெரீரா 47 ரன்களையும் சேர்த்தனர். டெல்லி அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் பதும் நிசங்கா 62 ரன்களையும், கேஎல் ராகுல் 75 ரன்களையும், நிதிஷ் ரானா 33 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். இறுதியில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 18 ரன்களையும், அஷுதோஷ் சர்மா 25 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் டெல்லி அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய நான்காவது வெற்றியை பதிவு செய்து 8 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் 6ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேஎல் ராகுல் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்நிலையில் இப்போட்டியில் சில சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் அடித்து போட்டியை தொடங்கினார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் போட்டியின் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் அடித்த 5ஆவது வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.

ஐபிஎல் போட்டியின் முதல் பந்தில் சிக்ஸர் அடித்த வீரர்கள்

  • நமன் ஓஜா (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) vs பிராட் ஹாட்ஜ் (கேகேஆர்), டர்பன், 2009
  • விராட் கோலி (ஆர்சிபி) vs வருண் ஆரோன் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்), பெங்களூரு, 2019
  • பில் சால்ட் (கேகேஆர்) vs நுவான் துஷாரா (மும்பை இந்தியன்ஸ்), கொல்கத்தா, 2024
  • பிரயன்ஷ் ஆர்யா (பஞ்சாப் கிங்ஸ்) vs கலீல் அகமது (சிஎஸ்கே), முல்லன்பூர், 2025
  • யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (ராஜஸ்தான்) vs மிட்செல் ஸ்டார்க் (டெல்லி), ஜெய்ப்பூர், 2026*

அதேசமயம், இந்த போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வீரர் பதும் நிசங்கா அதிரடியாக விளையாடி 23 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். குறிப்பாக பவர் பிளே ஓவர்களில் அவர் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்திருந்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் பவர் பிளே ஓவர்களில் அரைசதம் கடந்த 8ஆவது வீரர் மற்றும் நான்காவது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.

பவர் பிளே ஓவர்களுக்குள் அரைசதம் கடந்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வீரர்கள்

  • 78 - ஜேக் ஃபிரேசர்-மெக்குர்க் vs மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி, 2024
  • 50 - ஜேக் ஃபிரேசர்-மெக்குர்க் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி, 2024
  • 50 - கருண் நாயர் vs மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி, 2025
  • 50 - பதும் நிசங்கா vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ஜெய்ப்பூர், 2026*

இதுதவிர, இந்த போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸின் நட்சத்திர வீரர் கேஎல் ராகுல் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக அதிக 50+ ஸ்கோரை பதிவு செய்த வீரர்கள் பட்டியலில் ஏபி டி வில்லியர்ஸின் சாதனையை கேஎல் ராகுல் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக டி வில்லியர்ஸ் 8 முறை 50+ ஸ்கோரை பதிவு செய்த நிலையில், தற்சமயம் கேஎல் ராகுலும் 8 முறை 50+ ஸ்கோரை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக அதிக 50+ ஸ்கோர்கள்

  • 8 - ஏபி டி வில்லியர்ஸ் (20 இன்னிங்ஸ்கள்)
  • 8 - கே.எல். ராகுல் (18 இன்னிங்ஸ்கள்)*
  • 7 - ஷிகர் தவான் (24 இன்னிங்ஸ்கள்)
  • 7 - விராட் கோலி (33 இன்னிங்ஸ்கள்)

அதேசமயம், இந்த போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 226 ரன்கள் என்ற இலக்கை சேஸ் செய்தும் அசத்தி இருந்தது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் டெல்லி அணியால் சேஸ் செய்யப்பட்ட மிக அதிகபட்ச ஸ்கோராகவும் அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன் 2017-ஆம் ஆண்டு குஜராத் லயன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 214 ரன்களைத் துரத்தியதே டெல்லி அணியின் சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

