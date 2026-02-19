ETV Bharat / sports

டி20 உலகக்கோப்பையிலிருந்து பதிரானா விலகல்: ஐபிஎல் தொடரிலும் பங்கேற்பது சந்தேகம்?

காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகிய மதீஷா பதிரானாவுக்கு பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் தில்ஷன் மதுஷங்கா இலங்கை அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

மதீஷா பதிரானா (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 2:56 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து இலங்கை அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றிக்கு முன்னேறியுள்ளன. அதேசமயம் தொடரில் பட்டம் வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக கணிக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலியா லீக் சுற்றுடன் வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது.

இதனையடுத்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகளானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. உலகின் தலைசிறந்த டி20 அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ள காரணத்தால், இதில் எந்தெந்த அணிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் ஆதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

பதிரானா விலகல்

இந்த நிலையில் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னதாக இலங்கை அணி மிகப்பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அந்தவகையில், அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா காயம் காரணமாக உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். முன்னதாக அவர், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியின் போது முடல் ஓவரை வீசிய சமயத்தில் காயத்தை சந்தித்தார். இதன் காரணமாக அவர் உடனடியாக களத்தை விட்டு வெளியேறியதுடன், மீண்டும் விளையாட களத்திற்கு திரும்பவில்லை.

இந்த நிலையில் பதிரானாவுக்கு மேற்கொள்ளபட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் அவரது காயம் தீவிரமடைந்திருப்பதை தொடர்ந்து, நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து அவர் விலகியதாக இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் தொடரிலிருந்து விலகிய பதிரானாவுக்கு பதிலாக, வேகப்பந்து வீச்சாளர் தில்ஷன் மதுஷங்கா இலங்கை டி20 அணியில் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே இலங்கை அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் வநிந்து ஹசரங்காவும் காயம் காரணமாக தொடரின் பாதிலேயே வெளியேறிய நிலையில், தற்சமயம் மதீஷா பதிரானாவும் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் சூப்பர் 8 சுற்றில் இலங்கை அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரிலும் சந்தேகம்?

மறுபக்கம் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளிலும் மதீஷா பதிரானா பங்கேற்க மாட்டார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.18 கோடி என்ற மிகப்பெரும் தொகைக்கு மதீஷா பதிரானாவை ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இதனால் ஐபிஎல் தொடரிலும் பதிரானா மீது பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்த நிலையில், தற்போது வெளியான தகவல் கேகேஆர் ரசிகர்களுக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை டி20 அணி: தசுன் ஷனகா (கேப்டான்), பதும் நிஷங்கா, கமில் மிஷார, குசல் மெண்டிஸ், கமிந்து மெண்டிஸ், குசல் ஜனித் பெரேரா, சரித் அசலங்க, ஜனித் லியனகே, பவன் ரத்நாயக்க, துஷான் ஹெமந்தா, துனித் வெல்லாலகே, மஹீஸ் தீக்ஷன, துஷ்மந்த சமீர, தில்ஷன் மதுஷங்கா*, ஈஷான் மலிங்கா.

