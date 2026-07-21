வங்கதேச டெஸ்ட் தொடர்: பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!
காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்த முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரும் கேப்டனுமான பாட் கம்மின்ஸ் மீண்டும் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 10:30 AM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான 13 பேர் கொண்ட பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணியை கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி அண்மையில் ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடியது. இதில் ஒருநாள் தொடரை ஜிம்பாப்வே அணியும், டி20 தொடரை வங்கதேச அணியும் கைப்பற்றின. இதனைத் தொடர்ந்து, வங்கதேச அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த 2003ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வங்கதேச அணி முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதியும், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளன. இப்போட்டிகள் டார்வின் மற்றும் மேக்கே ஆகிய நகரங்களில் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Introducing your Australian Men’s squad to take on Bangladesh up north next month 🌴 pic.twitter.com/UmoJr69o1A— Cricket Australia (@CricketAus) July 21, 2026
இந்த நிலையில், வங்கதேச டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியை கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில், காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்த முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரும் கேப்டனுமான பாட் கம்மின்ஸ் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். அவருடன் முன்னணி வீரர்களான ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லையன் ஆகியோரும் அணியில் இணைந்துள்ளனர்.
அதேநேரம், கடந்த தொடர்களில் விளையாடிய மைக்கேல் நேசர், டாட் மர்பி மற்றும் பிரெண்டன் டாக்கெட் ஆகியோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரரான உஸ்மான் கவாஜா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளதை அடுத்து, அவருக்குப் பதிலாக உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜேக் வெதரால்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இதுதவிர, ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மார்னஸ் லபுஷாக்னே மற்றும் கேமரூன் க்ரீன் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்களுக்கும் இந்தத் தொடரில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக இந்த டெஸ்ட் தொடர் நடைபெறவுள்ளதால், இத்தொடர் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The big names are back the Top End Tests in Darwin and Mackay 🔥 #AUSvBAN— cricket.com.au (@cricketcomau) July 21, 2026
FULL BREAKDOWN: https://t.co/MDcSKTjd6j pic.twitter.com/p5VIbkRmgx
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ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்டீவ் ஸ்மித், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, டிராவிஸ் ஹெட், ஜேக் வெதரால்ட், கேமரூன் கிரீன், பியூ வெப்ஸ்டர், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நாதன் லியான், ஸ்காட் போலண்ட்.