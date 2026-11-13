சாண்ட்பேப்பர் சர்ச்சை: உஸ்மான் கவாஜா குற்றச்சாட்டுக்கு பாட் கம்மின்ஸ் பதிலடி
சாண்ட்பேப்பர் விவகாரம் குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட மாட்டாது என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாட் கிரீன்பெர்க் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
Published : November 13, 2026 at 10:55 AM IST
ஹைதராபாத்: 2018ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கேப் டவுன் டெஸ்ட் போட்டியில் நடந்த 'சாண்ட்பேப்பர்' விவகாரம் குறித்து முன்னாள் வீரர் உஸ்மான் கவாஜா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக மோசமான நிகழ்வாக இன்றளவும் நிலைத்திருப்பது கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சாண்ட்பேப்பர் சர்ச்சையாகும். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி பந்தைச் சேதப்படுத்தியது உறுதியானதை அடுத்து, அப்போதைய கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித், துணைக்கேப்டன் டேவிட் வார்னர் மற்றும் கேமரூன் பான்கிராஃப்ட் ஆகியோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடத் தடை பெற்றனர்.
பின்னர் தடைக்காலம் முடிந்து அவர்கள் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்குத் திரும்பிய நிலையிலும், அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இன்றளவும் பேசுபொருளாக மாறி வருகின்றன. இந்நிலையில் தான், முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் உஸ்மான் கவாஜா தனது 'சப்ர்' (Sabr) எனும் சுயசரிதை நூலில் எழுப்பியுள்ள புதிய குற்றச்சாட்டுகள், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
அதிலும் குறிப்பாக, பந்து சேதப்படுத்தப்பட்ட விவகாரம் அணியில் உள்ள அனைவருக்கும் முன்கூட்டியே தெரியும் என்றும், ஸ்மித், வார்னர் மற்றும் பான்கிராஃப்ட் ஆகிய மூவரை மட்டும் தண்டித்தது தவறு என்றும் கவாஜா குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், கேப் டவுன் போட்டிக்கு முன்பாக போர்ட் எலிசபெத்தில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி பந்தைச் சேதப்படுத்தியதாக அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
Pat Cummins: "When (Usman Khawaja) says 'we all knew', if by that he means that we knew sandpaper was going out on the field, he's 100 percent wrong." https://t.co/gmmCqhXGkI— 7Cricket (@7Cricket) November 12, 2026
இந்நிலையில் உஸ்மான் கவாஜாவின் குற்றச்சாட்டுகளை, ஆஸ்திரேலிய அணியின் தற்போதைய டெஸ்ட் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளார். சிட்னியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இதுகுறித்துப் பேசிய கம்மின்ஸ், "கவாஜா கூறுவது போல் எங்கள் அனைவருக்கும் சாண்ட்பேப்பர் விவகாரம் தெரியும் என்பது 100 சதவீதம் தவறானது. நானும் மற்றவர்களும் இந்தத் திட்டத்திற்கு மூளையாகச் செயல்பட்டதாக அவர் கூறுவது முற்றிலும் அபத்தமானது" என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இது எனக்குத் தெரிந்த கவாஜா அல்ல. கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டை மீண்டும் கட்டமைக்க உதவிய அணியின் ஒரு அங்கமாக இருந்த கவாஜா இவரல்ல. அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போதே, அதைத் தடுத்து நிறுத்தியிருக்கக்கூடிய உஸ்மான் இவரல்ல. கவாஜா எனது நண்பர்தான். ஆனால், நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்க்கை மற்றும் நற்பெயருடன் இவ்வளவு அலட்சியமாக விளையாட மாட்டார்கள்.
அவரது இந்தச் செயல் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டையும், பலரது வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது. அவர் தனது கதையைச் சொல்வதற்கான உரிமையை நான் முழுமையாக ஆதரிக்கிறேன். அவர் அவ்வாறு சொல்ல முடியும் என்று உணர்வது குறித்து எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிதான். ஆனால், நாம் பேசும் மற்றும் செய்யும் காரியங்களுக்கு நாம் பொறுப்பேற்க வேண்டும். 2018-ஆம் ஆண்டு எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற மனநிலை இருந்ததையும், களத்தில் வீரர்களின் அணுகுமுறை சரியில்லாமல் இருந்ததையும் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.
Pat Cummins strongly refutes ball-tampering allegations made in Usman Khawaja's book in his opening remarks today FULL STORY: https://t.co/5d66u6MiV9 https://t.co/cf0iDPF4PK— cricket.com.au (@cricketcomau) November 13, 2026
ஆனால் இப்போது நான் கேப்டனாக இருப்பதால், இந்த ஆஸ்திரேலிய அணியில் அப்படி ஒரு நிலை ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதில் அதிக நேரத்தைச் செலவிட்டுள்ளேன். மேலும், 2018 முதல் நாங்கள் மிக அற்புதமாகச் செயல்பட்டு வருகிறோம். அந்த நிகழ்விற்குப் பிறகு நாங்கள் அணியின் நிலைப்பாட்டை முழுமையாக மாற்றியமைத்து தற்போது சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
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இதற்கிடையில், 2018-ஆம் ஆண்டு விவகாரம் குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட மாட்டாது என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாட் கிரீன்பெர்க் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அன்றைய காலகட்டத்தில் முறையான விசாரணை நடத்தப்பட்டுவிட்டதால், இந்த விவகாரம் குறித்து இனி பேச விரும்பவில்லை என்று பாட் கம்மின்ஸும் கூறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.