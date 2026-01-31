ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தொடரிலிருந்து விலகிய பாட் கம்மின்ஸ்; மாற்று வீரர்கள் அறிவிப்பு
டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் பென் துவார்ஷுயிஸ் மற்றும் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகியோர் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து நட்சத்திர வீரர் பாட் கம்மின்ஸ் விலகியுள்ளார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.
அந்தவகையில் முன்னாள் சாம்பியன்களான ஆஸ்திரேலியாவும், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான அணியை அறிவித்திருந்தது. மிட்செல் மார்ஷ் தலமையிலான இந்த அணியில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிம் டேவிட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸ் ஆகியோரும் இடம் பிடித்திருந்தனர். முன்னதாக இவர்கள் மூவரும் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்ததன் காரணமாக, அவர்களின் உடற்தகுதியை பொறுத்து அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன் காரணமாக, இவர்கள் மூவரும் நடைபெற்று வரும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்தும் விலகி இருந்தனர். இந்த நிலையில், உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இறுதிப் பட்டியலை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில், முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்ட உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் பாட் கம்மின்ஸ் தனது காயத்தில் இருந்து தற்போது வரையிலும் முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக, அவர் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் சமீப காலங்களில் ரன்களைச் சேர்க்க தடுமாறி வரும் மேத்யூ ஷார்ட்டும் ஆஸ்திரேலிய டி20 அணியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இதனால் தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பென் துவார்ஷுயிஸ் மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகியோர் சேர்க்கப்படுவதாகவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதில் மேத்யூ ரென்ஷா சமீபத்தில் தான் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான நிலையில், அவருக்கு உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
மேற்கொண்டு ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் டிம் டேவிட் ஆகியோர் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளதன் காரணமாக, உலகக் கோப்பை அணியில் தங்களின் இருப்பை தக்கவைத்துள்ளனர். இருப்பினும் உலகக் கோப்பை தொடரில் பாட் கம்மின்ஸ் இல்லாதது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர்களின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ்*, கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா*, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா