பயிற்சியைத் தொடங்கிய பாட் கம்மின்ஸ் - வலிமை பெறும் ஆஸ்திரேலியா!
ஆஷஸ் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் காயம் காரணமாக வழக்கமான கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் விலகிய நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 8, 2025 at 11:43 AM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இருந்து விலகிய ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், தற்சமயம் காயத்தில் இருந்து மீண்டு பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி தற்சமயம் இந்தியாவுக்கு எதிராக 5 போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலிய அணி அடுத்ததாக இங்கிலாந்து அணியுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த தொடரின் மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4 ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து இத்தொடரில் பங்கேற்கும் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டது. அதேசமயம் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
Steve Smith to lead in the absence of injured skipper Pat Cummins as Australia reveal their squad for the first Ashes Test against England
More 👉 https://t.co/JzvnHjLkCf pic.twitter.com/qVZFPuoiH8
அந்தவகையில், முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் காயம் காரணமாக வழக்கமான கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் விலகிய நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.மேலும் இந்த அணியில் அறிமுக வீரர்களான ஜேக் வெதர்லெட், பிரெண்டன் டாகெட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், காயத்தில் இருந்து மீண்டும் வரும் கம்மின்ஸ் தனது பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், நியூ சௌத் வெல்ஸ் மைதானத்தில் பாட் கம்மின்ஸ் தனது பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளதாகவும், அதில் அவர் தனது முழு வேகத்தில் பந்துவீசியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், பிரிஸ்பேனில் நடைபெற இருக்கும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக அவர் தனது முழு உடற்தகுதியை எட்டுவார் என்றும் கூறியுள்ளது. இதன் மூலம் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் கம்மின்ஸ் விளையாடுவார் என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது.
Australia has announced who will replace Pat Cummins as skipper for the first #Ashes Test:
ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான பாட் கம்மின்ஸ், 71 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அதில் அவர் பந்துவீச்சில் 309 விக்கெட்டுகளையும், பேட்டிங்கில் 3 அரைசதங்களுடன் 1548 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். இதனால் எதிவரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் பாட் கம்மின்ஸ் இடம் பெறுவது அந்த அணிக்கு பெரும் பலமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (முதல் டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), சீன் அபோட், ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர்
There are some good signs for the second Test in Brisbane for Pat Cummins
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்