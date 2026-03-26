'விரைவில் களத்திற்கு திரும்புவேன்': ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்கு கம்மின்ஸ் கொடுத்த கம்பேக் அப்டேட்

எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடந்தால் ஐபிஎல் தொடரின் பிற்பாகுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டியிலும் விளையாடுவேன் என்று பாட் கம்மின்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாட் கம்மின்ஸ் (IANS)
Published : March 26, 2026 at 12:44 PM IST

ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், தனது உடற்தகுதி மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் எப்போது இணைவேன் என்பது குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026 தொடங்க இன்னும் சில நாள்களே உள்ளன. இதில் நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதேசமயம், லீக்கின் முதல் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தங்களின் வழக்கமான கேப்டனுக்கு பதிலாக, தற்காலிக கேப்டனுடன் சீசனை தொடங்க இருக்கிறது. ஏனெனில் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக தொடரின் முதல் பாதியில் விளையாட மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக இஷான் கிஷனும், துணைக் கேப்டனாக அபிஷேக் சர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் ஹைதராபாத் அணி ரசிகர்களுக்கு நற்செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, தனது காயம் மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் எப்போது இணைவேன் என்பது குறித்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் அப்டேட் ஒன்றை வழங்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கம்மின்ஸ்,"நான் காயத்தில் இருந்து இன்னும் முழுமையாகக் குணமடையவில்லை. ஆனால், அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறேன். நான் மீண்டும் முழுத் திறனுடன் பந்துவீசத் தயாராகி வருவதுடன், களத்திற்குத் திரும்புவதையே எனது இலக்காகக் கொண்டு தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளேன்.

ஐபிஎல் தொடர் விரைவில் தொடங்க உள்ளது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக சில போட்டிகளில் என்னால் பங்கேற்க முடியாது, ஆனால் நான் மீண்டும் விளையாட அதிக காலம் ஆகாது. தற்சமயம் நான் மீண்டும் பந்துவீசத் தொடங்கிவிட்டேன். நான் முழுமையாகத் தயாராவதற்கான திட்டத்தை நாங்கள் வகுத்துள்ளோம். எனவே, எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடந்தால் ஐபிஎல் தொடரின் பிற்பாகுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டியிலும் விளையாடுவேன்" என்றார்.

இதன் மூலம் பாட் கம்மின்ஸ் கூடிய விரைவில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக களமிறங்குவார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. முன்னதாக கடந்தாண்டு ஜூலை மாதம் காயத்தை சந்தித்த பாட் கம்மின்ஸ், அதன்பின் எந்தவிதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் இருந்தார். பின்னர் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்த அவர், அத்தொடரில் மூன்றாவது ஆட்டத்தில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் மீண்டும் காயத்தை சந்தித்து தொடரில் இருந்து விலகினார்.

அதன்பின் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான முதற்கட்ட ஆஸ்திரேலிய அணியில் பட் கம்மின்ஸின் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது. ஆனால் அப்போதும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக, தொடரில் இருந்து முழுவதுமாக விலகினார். இந்த நிலையில் தான் அவர் மீண்டும் ஐபிஎல் தொடர் மூலம் கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா(துணைக்கேப்டன்), பாட் கம்மின்ஸ், பிரைடன் கார்ஸ், அனிகேத் வர்மா, கமிந்து மெண்டிஸ், ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அமித் குமார், ஹர்ஷ் துபே, கிரெய்ன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, ஹர்ஷல் படேல், ஜெய்தேவ் உனத்கட், சிவம் மாவி, ஈஷான் மலிங்கா, ஜீஷன் அன்சாரி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், டேவிட் பெயின், சலில் அரோரா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, ஓன்கர் தர்மலே, சாகிப் ஹுசைன், ஷிவாங் குமார்.

