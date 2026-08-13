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சூப்பர் கோப்பை 2026: ஆஸ்டன் வில்லாவை வீழ்த்தி மகுடம் சூடியது பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன்!

யு.இ.எஃப்.ஏ சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்த ரியல் மாட்ரிட் அணியின் 9 ஆண்டுகால சாதனையை, தற்போது பி.எஸ்.ஜி அணி சமன் செய்துள்ளது.

ஆஸ்டன் வில்லாவை வீழ்த்தி மகுடம் சூடியது பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன்
ஆஸ்டன் வில்லாவை வீழ்த்தி மகுடம் சூடியது பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 2:29 PM IST

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ஹைதராபாத்: யு.இ.எஃப்.ஏ சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், ஆஸ்டன் வில்லா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (பி.எஸ்.ஜி) அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளது.

சாம்பியன்ஸ் லீக் மற்றும் யூரோபா லீக் சாம்பியன்கள் மோதும் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தின் (யு.இ.எஃப்.ஏ) சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து தொடரானது ஆஸ்திரியாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் வெற்றியாளரான பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணியும், யூரோபா லீக் சாம்பியனான ஆஸ்டன் வில்லா அணியும் மோதின.

தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 20ஆவது நிமிடத்தில் பி.எஸ்.ஜி அணியின் நட்சத்திர வீரர் க்விச்சா க்வாரட்ஸ்கேலியா கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய ஆஸ்டன் வில்லா அணியில் பிரையன் மாட்ஜோ 41ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து ஆட்டத்தை சமன்படுத்தினார்.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலை வகித்தன. இதையடுத்து நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும், இரு அணிகளும் கோலடிக்கக் கடுமையாகப் போராடின. இதில் ஆட்டத்தின் 61ஆவது நிமிடத்தில் பி.எஸ்.ஜி அணியின் டெசிரே டூயே ஒரு அற்புதாமான கோலடித்து அசத்தியதுடன், அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் ஆஸ்டன் வில்லா அணி இறுதிவரை போராடியபோதிலும், எதிரணியின் பலமான டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை.

இறுதியில், ஆட்டநேர முடிவில் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்டன் வில்லா அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பி.எஸ்.ஜி அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சூப்பர் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த இரண்டு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடர்களிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள பி.எஸ்.ஜி அணி, தற்போது சூப்பர் கோப்பைத் தொடரையும் இரண்டாவது முறையாகத் தன்வசப்படுத்தி உலக கால்பந்து அரங்கில் தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறது.

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ஏனெனில், கால்பந்து வரலாற்றில் யு.இ.எஃப்.ஏ சூப்பர் கோப்பையைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெல்வது என்பது மிக அரியதொரு சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் ஸ்பெயினின் புகழ்பெற்ற ரியல் மாட்ரிட் அணி இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருந்தது. அதன்பின்னர், தற்போது 9 ஆண்டுகள் கழித்து பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (பி.எஸ்.ஜி) அணி இந்த அரிய சாதனையை மீண்டும் தன்வசப்படுத்தியிருப்பது உலக கால்பந்து ரசிகர்களிடையே பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

PSG VS ASTON VILLA
MARCO BIZOT
KHVICHA KVARATSKHELIA
சூப்பர் கோப்பை
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