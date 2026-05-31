சாம்பியன்ஸ் லீக்: மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணி வரலாற்றுச் சாதனை!
ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணியும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து போட்டியை டிரா செய்ததன் காரணமாக வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க பெனால்டி சூட்-அவுட் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
Published : May 31, 2026 at 3:29 PM IST
ஹைதராபாத்: சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப்போட்டியில் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணி பெனால்டி சூட்-அவுட் முறையில் 4-3 என்ற கணக்கில் அர்செனல் அணியை வீழ்த்தி, தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் இன்று நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (பி.எஸ்.ஜி) மற்றும் அர்செனல் எஃப்.சி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தைன.
ஹங்கேரி தலைநகர் புடாபெஸ்டில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கத்திலேயே அர்செனல் அணியின் கை ஹாவர்ட்ஸ் ஆட்டத்தின் 5ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் கடைசி வரை போராடிய பி.எஸ்.ஜி அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவுசெய்ய முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க தீவிர முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் பி.எஸ்.ஜி அணிக்கு ஆட்டத்தின் 64ஆவது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பானது கிடைத்தது.
பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய உஸ்மானே டெம்பேலே அதனை கோலாக மாற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் இரு அணிகளின் ஸ்கோரும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனிலையில் இருந்தது. தொடர்ந்து போட்டியின் இறுதிவரையிலும் போராடிய இரு அணி வீரர்களாலும் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்யமுடியவில்லை.
இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணியும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து போட்டியை டிரா செய்தனர். மேலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 90 நிமிடங்கள் மற்றும் அதற்குப் பின் வழங்கப்பட்ட 30 நிமிட கூடுதல் நேரத்தின் முடிவிலும் இரு அணிகளும் 1-1 என்றே சமநிலையில் நீடித்ததால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க பெனால்டி சூட்-அவுட் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
இதில் பி.எஸ்.ஜி அணி வழங்கப்பட்ட 5 வாய்ப்புகளில் 4 கோல்களை பதிவு செய்த நிலையில், அர்செனல் அணியால் 3 கோல்களை மட்டுமே பதிவு செய்ய முடிந்தது. இதன் மூலம் பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் அணி 4-3 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அர்செனல் எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரிலும் பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதுதவிர அந்த அணி தொடர்ச்சியாக இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த சீசனில் பி.எஸ்.ஜி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.