'ஒலிம்பிக் பதக்கமே என் அடுத்த இலக்கு' - ஆசிய சாம்பியன் சோலைராஜ் தர்மராஜ் உறுதி!
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்வதே தனது அடுத்த இலக்கு என்று சோலைராஜ் தர்மராஜ் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 2:26 PM IST
தூத்துக்குடி: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் நீளம் தாண்டுதல் T64 பிரிவில் தொடர்ந்து தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழக வீரர் சோலைராஜுக்கு, அவரது சொந்த ஊரில் பொதுமக்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் நடைபெற்ற ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா தடகள வீரர் சோலைராஜ் தர்மராஜ், ஆடவர் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் ஆசிய சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகேயுள்ள அ.குமாரபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தர்மராஜ் - ஈஸ்வரி தம்பதியரின் மகன் சோலைராஜ். சிறுவயது முதலே நாட்டுக்காகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வளர்ந்த சோலைராஜ், தனது 18ஆவது வயதில் இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்தார். ராணுவத்தின் 21ஆவது மெட்ராஸ் பிரிவில் பணியாற்றிய இவர், ஜம்மு காஷ்மீரின் கார்கில் பகுதியில் உள்ள பட்டாலிக் பனிப்பிரதேசத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
🥇GOLD FOR DHARMARAJ SOLAIRAJ! 🇮🇳 Dharmaraj Solairaj soars to a best jump of 7.15m to clinch Gold in the Men’s Long Jump T44/T62/T64 final at the Asian Para Games in Nagoya! #AsianParaGames #IndiaAtAsianParaGames #Cheer4Bharat #APG2026 https://t.co/mvw4nfmD0A— All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2026
அப்போது கடுமையான குளிர் காரணமாக அவரது இடது காலில் ரத்த ஓட்டப் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. பாதிப்பின் தீவிரம் காரணமாக, மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பிறகு அவரது இடது காலில் முழங்காலுக்குக் கீழே உள்ள பகுதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டது. காலை இழந்தபோதிலும் செயற்கைக் காலுடன் மீண்டும் இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்பிய சோலைராஜ், மன உறுதியையும் விடாமுயற்சியையும் ஆயுதமாகக் கொண்டு விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
கடுமையான பயிற்சிகளுக்குப் பிறகு மாற்றுத்திறனாளி தடகள வீரராக மாறிய அவர், நீளம் தாண்டுதல் போட்டிகளில் முத்திரை பதிக்கத் தொடங்கினார். கடந்த 2023இல் சீனாவின் ஹாங்சோவில் நடைபெற்ற ஆசிய பாரா போட்டியில் 6.80 மீட்டர் தூரம் தாண்டி தங்கம் வென்றிருந்த சோலைராஜ், தற்போது ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்த ஆசிய பாரா போட்டியிலும் நீளம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்று, தொடர்ந்து 2-ஆவது முறையாக ஆசிய சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
சாதனை படைத்துவிட்டுத் தனது சொந்த ஊருக்குத் திரும்பிய சோலைராஜை, அவரது மனைவி முத்துப்பிரியா, மகள்கள் தர்ஷிகா ஸ்ரீ, தாரிகா மற்றும் குடும்பத்தினர் கண்ணீர்மல்க வரவேற்றனர். தொடர்ந்து கிராம மக்கள், நண்பர்கள், அரசியல் கட்சியினர் அவருக்குப் பொன்னாடை போர்த்தியும், மாலைகள் அணிவித்தும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தடகள வீரர் சோலைராஜ், "தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை ஆசிய போட்டியில் தங்கம் வென்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இருந்தபோதிலும், கடந்த போட்டியை விட இந்த போட்டியில் எனது செயல்பாடு சற்று குறைவாகத்தான் இருந்தது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் எனது திறனை மேலும் மேம்படுத்த முயற்சி செய்து வருகிறேன். அடுத்த ஆண்டு வரவிருக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியாவிற்காகப் பதக்கம் வெல்வதுதான் என்னுடைய அடுத்த இலக்கு.
இன்றைய இளைஞர்கள் கல்வி மற்றும் விளையாட்டில் ஒரு குறிக்கோளை வைத்துக்கொண்டு அதை நோக்கிப் பயணிக்க வேண்டும். போதைப் பழக்கவழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல், சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை வீணடிக்காமல் விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தினால் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 'நீங்கள் பதக்கம் வெல்லுங்கள், மற்றவற்றை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம்' என்று அரசு பல வழிகளில் உதவிகளைச் செய்து வருகிறது.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தடகளத்தில் ஆண்கள் நீளம் தாண்டுதல் T64 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள வீரர் சோலைராஜ் தர்மராஜ் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.75 இலட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். திறமையும், உறுதியும் இருந்தால் எத்தகைய சவால்களையும் கடந்து சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு அவரது இம்மகத்தான வெற்றி சான்றாகத் திகழ்வதோடு, தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய நம்பிக்கையும், ஊக்கத்தையும் அளிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது. எதிர்காலத்திலும் அவர் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்! #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 22, 2026
ஆனால், இன்னும் பலருக்குப் பாரா விளையாட்டுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை. எனவே, அரசு இதற்கான விழிப்புணர்வையும் வழிகாட்டுதல்களையும் கிராமப்புறங்களில் ஏற்படுத்தினால், அங்கிருந்து இன்னும் பல விளையாட்டு வீரர்கள் உருவாகி நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்ப்பார்கள். என் குடும்பத்தினர் எனக்குக் கொடுத்த முழு ஒத்துழைப்பும் ஊக்கமும் தான் இந்த வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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முன்னதாக, ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த சோலைராஜ் தர்மராஜிற்குத் தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவரது வெற்றியைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.