பொழுதுபோக்காக தொடங்கிய விளையாட்டு இன்று வாழ்க்கையாக மாறியது - 10 ஆண்டுகால சாதனைப் பயணம் குறித்துப் பேபி சஹானா நெகிழ்ச்சி!
பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்திய பாரா டேபிள் டென்னிஸ் வரலாற்றிலேயே நின்றுகொண்டு விளையாடும் தடகளப் பிரிவில் முதன்முறையாகப் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை என்ற சாதனையை பேபி சஹானா ரவி படைத்துள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 8:01 AM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
முடக்குவாதப் பாதிப்பால் ஏற்பட்ட உடல்ரீதியான சவால்களையும், சிறுவயதில் எதிர்கொண்ட தடைகளையும் தனது கடின உழைப்பாலும் விடாமுயற்சியாலும் தகர்த்தெறிந்து, சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் இந்தியாவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் தமிழக வீராங்கனை பேபி சஹானா ரவி.
ஜப்பானில் நடைபெற்ற இந்த 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்று பிரம்மாண்ட சாதனை படைத்துள்ளனர். இதில், மகளிருக்கான டேபிள் டென்னிஸ் ஒற்றையர் கிளாஸ் 9 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று பேபி சஹானா ரவி தனித்துவமான முத்திரையைப் பதித்துள்ளார்.
ஓசூரில் தொடங்கிய பயணம்
தமிழ்நாட்டில் ஓசூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பேபி சஹானா ரவி, தனது 5-வது வயது முதல் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டு மீது கொண்ட ஆர்வம் காரணமாகப் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு தனது திறமையை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கினார். அந்தவகையில் 2016ஆம் ஆண்டில், அதாவது பயிற்சி ஆரம்பித்த இரண்டாவது ஆண்டிலேயே ஜோர்டானில் நடைபெற்ற சர்வதேச போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
தொடர்ந்து 2024ஆம் ஆண்டு, இளையோருக்கான உலக திறன் விளையாட்டு போட்டிகள் (World Abilitysport Youth Games)-இல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்ற அவர், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு துபாயில் நடைபெற்ற இளையோர் ஆசிய பாரா விளையாட்டு (Youth Asian Para Games) போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது, ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
பொழுதுபோக்காக தொடங்கிய விளையாட்டு
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் வென்றது குறித்து ஈ.டிவி பாரத் செய்திகளுக்குப் பேபி சஹானா ரவி அளித்த பிரத்தியேக பேட்டியில், "எனது முதல் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் என்னால் பதக்கங்களை வெல்ல முடியவில்லை. ஆனால், இந்த இரண்டாவது ஆசிய போட்டியில் எனது முதல் வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த வெற்றியின் மூலம் என் மீதான பொறுப்பு அதிகரித்துள்ளதாக உணர்கிறேன்.
ஒரு பொழுதுபோக்காகத்தான் எனது விளையாட்டுப் பயணத்தைத் தொடங்கினேன். சிறுவயதிலேயே தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தபோது வெற்றியின் ருசியை உணர்ந்தேன். பின்பு அதையே என் வாழ்க்கையாகத் தேர்ந்தெடுத்தேன். வரும் நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் நான் கலந்துகொள்ள உள்ளேன். உங்களுக்கு எந்தத் துறை பிடிக்கிறதோ, அதில் விடாமுயற்சியுடன் 200% உழைப்பைப் போட்டால் நிச்சயம் வெற்றிபெற முடியும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
'கல்வி மட்டுமே முக்கியமல்ல'
சஹானாவின் தாய் செல்வலட்சுமி பேசுகையில், "பள்ளிப் பருவத்தில் கோடைக்கால விடுமுறையின்போது பொழுதுபோக்கிற்காக ஆரம்பித்த விளையாட்டு, தற்போது அவரைப் பதக்கம் வெல்லும் நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளது மகிழ்ச்சி தருகிறது. 12 வயதில் ஆரம்பித்த பயணம் 10 ஆண்டுகள் கழித்துத் தற்போது பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் விளையாட்டுத் துறையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதற்கு முழு ஆதரவு தர வேண்டும். கல்வி மட்டுமே முக்கியம் என்று எண்ணாமல் விளையாட்டுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் தந்தால், இது போன்ற பல சாதனையாளர்களை நாம் உருவாக்கலாம்" என்றார்.
உற்சாக வரவேற்பு மற்றும் ஊக்கத்தொகை
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்துத் தமிழகம் திரும்பிய பேபி சஹானா ரவிக்கு, நேற்று சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், இன்றைய தினம் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வீரர்களுக்குப் பாராட்டு விழாவும் நடத்தப்பட்டது.
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ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த பேபி சஹானா ரவிக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, வரும் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி நடைபெறும் பிரம்மாண்ட விழாவில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வெற்றி பெற்ற அனைத்துத் தமிழக வீரர்களுக்கும் நேரில் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவிக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.