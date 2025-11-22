ETV Bharat / sports

இந்திய அணியை வழிநடத்தும் ரிஷப் பந்த்! பிளேயிங் லெவனில் தமிழக வீரருக்கு இடம்!

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தும் இரண்டாவது விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையை ரிஷப் பந்த் படைத்துள்ளார்.

இந்திய அணியை வழிநடத்தும் ரிஷப் பந்த்
இந்திய அணியை வழிநடத்தும் ரிஷப் பந்த் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 10:27 AM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி போட்டி இன்று கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து இந்திய அணியை பவுலிங் செய்ய அழைத்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஷுப்மன் கில், அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டு சாய் சுதர்ஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கார்பின் போஷ் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டு சேனுரன் முத்துசாமிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ரிஷப் பந்த் சாதனை

இந்நிலையில் இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பந்த் செயல்படுகிறார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போது கழுத்தில் ஏற்பட்ட தசை பிடிப்பு காரணமாக களத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறி இருந்தார். அதன்பின் அவர் மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, முதல் பொட்டியில அவரால் பங்கேற்க முடியாத சூழ்நிலை உருவானது.

இதனால் ரிஷப் பந்த அணியின் கேப்டனாக வழிநடத்தினார். இந்நிலையில், கில் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கௌகாத்தி செல்லும் இந்திய அணியுடன் பயணித்தார். இதன் காரணமாக அவர் இரண்டாவது போட்டியில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனால் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக ரிஷப் பந்த் நியமிக்கப்பட்டார். இதன் மூலம் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்படும் 38ஆவது வீரர் மற்றும் இரண்டாவது விக்கெட் கீப்பர் பெட்டர் என்ற சாதனையை ரிஷப் பந்த் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் மகேந்திர சிங் தோனி மட்டுமே இந்திய டெஸ்ட் அணியை வழிநடத்திய விக்கெட் கீப்பராக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: கேஎல் ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்ஷன், துருவ் ஜூரல், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா,முகமது சிராஜ்

தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கல்டன், வியான் முல்டர், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), டோனி டி ஜோர்ஜி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன், மார்கோ ஜான்சன், செனுரன் முத்துசாமி, சைமன் ஹார்மர், கேசவ் மகாராஜ்

