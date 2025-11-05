ETV Bharat / sports

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு!

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஓய்வில் இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.

ரிஷப் பந்த் (கோப்புப்படம்)
ரிஷப் பந்த் (கோப்புப்படம்) (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. அதைத்தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதியும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் டிசம்பர் 9ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில், தற்போது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஓய்வில் இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.

இந்திய அணி விவரம்

ஷுப்மான் கில் (சி), ரிஷப் பந்த் (வி.கே), ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்சர் படேல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ஆகாஷ் தீப்

இதையும் படிங்க: ஆசிய இளையோர் பளு தூக்குதல் போட்டியில் 2 வெள்ளி வென்ற மகாராஜன்! சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி அட்டவணை

போட்டிஇடம்நாள்
முதல் டெஸ்ட் போட்டிஈடன் கார்டன்ஸ், கொல்கத்தாநவம்பர் 14
இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிபர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம், கௌஹாத்தி நவம்பர் 22
முதல் ODIஜே.எஸ்.சி.ஏ மைதானம், ராஞ்சிநவம்பர் 30
இரண்டாவது ODI நாராயண் சிங் மைதானம், ராய்ப்பூர்டிசம்பர் 03
மூன்றாவது ODIவி.டி.சி.ஏ மைதானம், விசாகப்பட்டினம்டிசம்பர் 06
முதல் டி20 போட்டி பாராபதி மைதானம், கட்டாக்டிசம்பர் 09
இராண்டாவது டி20 போட்டிமுல்லன்பூர், சண்டிகர்டிசம்பர் 11
மூன்றாவது டி20 போட்டிஹச்.பி.சி.ஏ மைதானம், தர்மசாலாடிசம்பர் 14
நான்காவது டி20 போட்டிஏகனா மைதானம், லக்னோடிசம்பர் 17
ஐந்தாவது டி20 போட்டி நரேந்திர மோடி மைதானம், அஹமதாபாத்டிசம்பர் 19

முன்னதாக இந்த தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த அணியில் இடம் பெற்றவர்கள் விவரம் வருமாறு

இதையும் படிங்க: இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை: இலச்சினை மற்றும் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்தினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

தென்னாப்பிரிக்க அணி விவரம்

டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்

TAGGED:

INDIA
PANT
SA TESTS
இந்திய அணி அறிவிப்பு
PANT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.