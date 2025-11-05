தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு!
உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஓய்வில் இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.
November 5, 2025
மும்பை: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. அதைத்தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதியும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் டிசம்பர் 9ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில், தற்போது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஓய்வில் இருந்த ரிஷப் பந்த் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.
இந்திய அணி விவரம்
ஷுப்மான் கில் (சி), ரிஷப் பந்த் (வி.கே), ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்சர் படேல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ஆகாஷ் தீப்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி அட்டவணை
|போட்டி
|இடம்
|நாள்
|முதல் டெஸ்ட் போட்டி
|ஈடன் கார்டன்ஸ், கொல்கத்தா
|நவம்பர் 14
|இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி
|பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம், கௌஹாத்தி
|நவம்பர் 22
|முதல் ODI
|ஜே.எஸ்.சி.ஏ மைதானம், ராஞ்சி
|நவம்பர் 30
|இரண்டாவது ODI
|நாராயண் சிங் மைதானம், ராய்ப்பூர்
|டிசம்பர் 03
|மூன்றாவது ODI
|வி.டி.சி.ஏ மைதானம், விசாகப்பட்டினம்
|டிசம்பர் 06
|முதல் டி20 போட்டி
|பாராபதி மைதானம், கட்டாக்
|டிசம்பர் 09
|இராண்டாவது டி20 போட்டி
|முல்லன்பூர், சண்டிகர்
|டிசம்பர் 11
|மூன்றாவது டி20 போட்டி
|ஹச்.பி.சி.ஏ மைதானம், தர்மசாலா
|டிசம்பர் 14
|நான்காவது டி20 போட்டி
|ஏகனா மைதானம், லக்னோ
|டிசம்பர் 17
|ஐந்தாவது டி20 போட்டி
|நரேந்திர மோடி மைதானம், அஹமதாபாத்
|டிசம்பர் 19
முன்னதாக இந்த தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த அணியில் இடம் பெற்றவர்கள் விவரம் வருமாறு
தென்னாப்பிரிக்க அணி விவரம்
டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்