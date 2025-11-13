ETV Bharat / sports

காயத்திலிருந்து மீண்ட ஹர்திக் பாண்டியா; எந்த தொடரில் கம்பேக் தெரியுமா?

இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் எதிவரும் நவம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது.

ஹர்திக் பாண்டியா
ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை உள்நாட்டு டி20 தொடரில் பரோடா அணிக்காக இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா விளையாடவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய அணி தற்சமயம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதியும், டி20 தொடர் டிசம்பர் 09ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ரசிகர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியானது வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா தனது காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துள்ளதுடன், மீண்டும் கிரிக்கெட் களத்திற்கு திரும்பவுள்ளார். முன்னதாக அவர் நடந்து முடிந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார்.

ஹர்திக் பாண்டியா
ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)

அத்தொடரில், இலங்கை அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தின் போது ஹர்திக் பாண்டியா காயத்தை சந்தித்தார். மேலும் அவர் காயம் காரணமாக ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியைத் தவறவிட்டதுடன், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரையும் தவறவிட்டிருந்தார். மேற்கொண்டு எதிர்வரும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரிலும் அவர் விளையாடுவாரா என்பது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

இதனால் அவர் எப்போது காயத்திலிருந்து மீண்டு, அணிக்கு திரும்புவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருந்தது. இந்நிலையில் தான் ஹர்திக் பாண்டியா காயத்திலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும், எதிவரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் அவர் விளையாடவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஊடகங்களின் அறிக்கப்படி, காயம் காரணமாக பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஹர்திக் பாண்டியா, தற்சமயம் காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துள்ளார். மேலும் அவர் தனது உடற்தகுதியில் கவனம் செலுத்தி வருவதுடன், பயிற்சிகளையும் தொடங்கியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் எதிர்வரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ஹர்திக் பாண்டியா
ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)

இதையும் படிங்க:

  1. இந்திய அணி தேர்வுக் குழுவின் பரிசோதனை எலியா சஞ்சு சாம்சன்?
  2. நடப்பு சாம்பியனை தொடரும் சோகம் - ஹோம் போட்டிகளை வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றும் ஆர்சிபி!

ஒருவேளை ஹர்திக் பாண்டியா முழு உடற்தகுதியை எட்டும் பட்சத்தில் அவர், தனது மாநில அணியான பரோடாவிற்காக சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடரில் விளையாடுவார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது நவம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் தொடங்க இருக்கிறது. இதில் பரோடா அணி தங்களுடைய முதல் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத்தை எதிர்கொள்ள இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY 2025
HARDIK PANDYA INJURY UPDATE
HARDIK PANDYA COMEBACK
ஹர்திக் பாண்டியா
HARDIK PANDYA SYED MUSHTAQ ALI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.