மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 | ஹாங்காங்கை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது பாகிஸ்தான்!
ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம், பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.
Published : September 8, 2026 at 11:02 AM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில், ஹாங்காங் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி, ஹாங்காங் மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யத் தீர்மானித்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 143 ரன்கள் குவித்தது.
பாகிஸ்தான் அணியில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீராங்கனை ஷாவால் சுல்ஃபிகர் அதிரடியாக விளையாடி 35 பந்துகளில் 47 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தார். அவரைத் தவிர்த்து, மிடில் ஆர்டரில் ஆயிஷா ஜாஃபர் 26 ரன்களையும், கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா 24 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஹாங்காங் அணியின் சார்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ஜாய்லீன் கவுர் 4 விக்கெட்டுகளையும், கேப்டன் கேரி சான் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
A special moment for Nashra Sundhu at the Asia Cup 👊— ICC (@ICC) September 8, 2026
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பின்னர், 144 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்குடன் களமிறங்கிய ஹாங்காங் மகளிர் அணி, பாகிஸ்தான் அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தொடக்கம் முதலே திணறியது. அந்த அணியின் கேப்டன் கேரி சான் மட்டுமே ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து 30 ரன்கள் எடுத்தார். அவரைத் தவிர யாஸ்மின் தாஸ்வானி (13 ரன்கள்) மற்றும் ஜாய்லீன் கவுர் (10 ரன்கள்) ஆகியோர் மட்டுமே இரட்டை இலக்க ரன்னை எட்டினர்.
மற்ற வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்ததால், ஹாங்காங் அணி 19 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து வெறும் 71 ரன்களுக்கு சுருண்டது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நஷ்ரா சந்து 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தியது.
Pakistan book the Women's Asia Cup 2026 semi-final berth after a big win over Hong Kong, China 💪— ICC (@ICC) September 7, 2026
📸: @ACCMedia1
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இந்த அபார வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி, மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதையடுத்து அரையிறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி, பலம் வாய்ந்த இலங்கை மகளிர் அணியை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வருகிறது. அதேசமயம் இப்போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய நஷ்ரா சந்து ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.