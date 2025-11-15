83 இன்னிங்ஸிற்கு பிறகு சதம் விளாசிய பாபர் ஆசாம்; இலங்கையை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது பாகிஸ்தான்!
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாம் 83 இன்னிங்ஸ்களுக்கு பிறகு தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
Published : November 15, 2025 at 10:36 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது.
இலங்கை அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இந்த ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது டி20 போட்டியானது நேற்று ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. பாகிஸ்தானில் நிலவும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
லியானகே அரைசதம்
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணிக்கு பதும் நிஷங்கா - கமில் மிஷாரா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் நிஷங்கா 24 ரன்னிலும், மிஷாரா 27 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய குசால் மெண்டிஸும் 20 ரன்களிலும், கேப்டன் சரித் அசலங்கா 6 ரன்னிலும் பெவிலியனுக்கு திரும்பி ஏமாற்றமளித்தார்.
A Babar Azam 100 is always an iconic moment at the ground, hear the deafening noise.#PakvSL pic.twitter.com/7vXCqfR03J— zainab abbas (@ZAbbasOfficial) November 14, 2025
பின்னர் இணைந்த சமரவிக்ரமா - ஜனித் லியானகே இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் லியானகே தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், சமரவிக்ரமா 42 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார. அவரைத் தொடர்ந்து லியானகேவும் 54 ரனக்ளுடன் நடையைக் கட்டினார்.
அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் கமிந்து மெண்டிஸ் 44 ரன்களையும், வநிந்து ஹசரங்கா 37 ரன்களையும் சேர்க்க இலங்கை அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து 288 ரன்களைச் சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் மற்றும் அப்ரார் அஹ்மத் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினர்.
Babar Azam leads the way for Pakistan with his 20th ODI century 👏#PAKvSL 📝: https://t.co/lkbesLeJKG pic.twitter.com/03dVxOhihj— ICC (@ICC) November 14, 2025
பாபர் ஆசாம் அபார சதம்
இதையடுத்து 289 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்குடன் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஃபகர் ஜமான் - சைம் அயுப் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 77 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் சைம் அயுப் 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
அதன்பின் ஜமானுடன் ஜோடி சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர்.
Pakistan defeated Sri Lanka by 8 wickets in the 2nd ODI at Rawalpindi.— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 14, 2025
Sri Lanka posted 288/8, while Pakistan chased it down at 289/2, with Babar Azam unbeaten on 102*, Mohammad Rizwan 51*, Fakhar Zaman 78pic.twitter.com/YyLFR2637M #PAKvSL #LKA
பின்னர் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபகர் ஜமான் 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 78 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த முகமது ரிஸ்வானும் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாபர் ஆசாம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 20ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பாபர் ஆசாம் 8 பவுண்டரிகளுடன் 108 ரன்களையும், முகமது ரிஸ்வான் 5 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 51 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 48.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை பாகிஸ்தான் அணி 2-0 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த பாபர் ஆசாம் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார். இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை ராவல்பிண்டியில் நடைபெறவுள்ளது.
A dominant win from Pakistan to clinch the ODI series against Sri Lanka 👊#PAKvSL 📝: https://t.co/lkbesLeJKG pic.twitter.com/91kApeEJ62— ICC (@ICC) November 14, 2025
பாபர் ஆசாம் சாதனைகள்
இந்த போட்டியில் பாபர் ஆசாம் சதமடித்து அசத்தியதன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் அணிக்காக அதிக சதங்களை அடித்த சயீத் அன்வரின் சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக் சயீத் அன்வர் 20 சதங்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில் தற்சமயம் பாபர் ஆசாமும் 20 சதங்களை விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஒருநாள் போட்டிகளில் பாகிஸ்தானுக்கு அதிக சதங்கள்
- 20 - பாபர் அசாம்*
- 20 - சயீத் அன்வர்
- 15 - முகமது யூசுப்
- 11 - முகமது ஹபீஸ்
- 11 - ஃபகார் ஜமான்
இதுதவிர்த்து சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் பாபர் ஆசாம் 83 இன்னிங்ஸ்களுக்கு பிறகு தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். முன்னதாக அவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேபாள் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது சதமடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.