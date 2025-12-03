ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இலங்கையுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் பாகிஸ்தான்!

இலங்கை-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது ஜனவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி 11ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.

இலங்கை - பாகிஸ்தான்
இலங்கை - பாகிஸ்தான் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளான.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில், இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, இலங்கை, மேற்கிந்திய தீவுகள், வங்கதேசம், நேபாளம், ஓமன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இத்தாலி, கனடா, நபீமியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா, ஆஃப்கானிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே, அயர்லாந்து ஆகிய 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

இந்த தொடரின் முதல் போட்டி பிப். 7ஆம் தேதி மும்பையில் தொடங்குகிறது. இறுதி போட்டி மார்ச் 8 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி குரூப் ஏ பிரிவில் அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து, நமீபியா அணிகளுடன் இடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் முதல் போட்டியில் அமெரிக்காவை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி பரம எதிரி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கொழும்புவில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்நிலையில் இத்தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளனர். இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டி20 தொடரானது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் நடைபெறும் என்று இருநாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் அறிவித்துள்ளன.

அந்தவகையில் இலங்கை-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி ஜனவரி 7ஆம் தேதியும், இரண்டாவது போட்டி ஜனவரி 9ஆம் தேதியும், மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஜனவரி 11ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாது. மேலும் இந்த தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும், தம்புளாவிலுள்ள ரங்கிரி தம்புளா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இரு அணிகளும் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள இருப்பதால், இந்த தொடர் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. முன்னதாக இலங்கை அணி பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் மற்றும் முத்தரப்பு டி20 தொடர்களில் விளையாடியது. இதில் ஒருநாள் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் இழந்த இலங்கை அணி, முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையிலும் தோல்வியைத் தழுவியது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் அணிகள் மற்றும் குழுக்கள்

  1. குரூப் ஏ - இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, நமீபியா
  2. குரூப் பி - ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன்
  3. குரூப் சி - இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம் மற்றும் இத்தாலி
  4. குரூப் டி - நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஃப்கானிஸ்தான், கனடா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

