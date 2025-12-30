ETV Bharat / sports

அதிவேக இரட்டை சதம்: இன்சமாம் உல் ஹக்கின் 33 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்த ஷான் மசூத்

முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக இரட்டை சதம் விளாசிய பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற இன்சமாம் உல் ஹக்கின் சாதனையை ஷான் மசூத் முறியடித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி கேப்டன் ஷான் மசூத்
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி கேப்டன் ஷான் மசூத் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 11:51 AM IST

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டியில் 177 பந்துகளில் இரட்டை சதத்தைப் பதிவு செய்து பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஷான் மசூத் சாதனை படைத்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானின் உள்ளூர் முதல் தர கிரிக்கெட் தொடரான பிரெசிடென்ட் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சுய் நார்தர்ன் மற்றும் சாஹிர் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி கராச்சியில் கடந்த 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சாஹிர் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய நார்தர்ன் அணியானது முதல் இன்னிங்ஸில் 575 ரன்களை குவித்து டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஷான் மசூத் 28 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 216 ரன்களையும், அலி ஜார்யப் 26 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 192 ரன்களையும் குவித்தனர். சாஹிர் அணி தரப்பில் முகமது ஹொஸ்னைன், முகமது பிலவால் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஷான் மசூத் இரட்டை சதம் அடித்ததுடன் புதிய சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அந்த வகையில் இப்போட்டியில் ஷான் மசூத் 177 பந்துகளில் தனது இரட்டை சதத்தை பதிவு செய்தார்.

இதன் மூலம், முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக இரட்டை சதம் விளாசிய பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற இன்சமாம் உல் ஹக்கின் சாதனையை ஷான் மசூத் முறியடித்தார். முன்னதாக, இன்சமாம் உல் ஹக் 188 பந்துகளில் இரட்டை சதம் விளாசியதே, முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவரின் அதிவேக இரட்டை சதமாக இருந்தது.

ஆனால் தற்சமயம் ஷான் மசூத் 177 பந்துகளில் இரட்டை சதத்தை விளாசி இன்சமாம் உல் ஹக்கின் 33 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.

இதுதவிர, பாகிஸ்தானில் அதிவேக இரட்டை சதம் விளாசிய வெளிநாட்டு வீரர் என்ற சாதனையை இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் வீரேந்திர சேவாக் தன்வசம் வைத்துள்ளார். கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு லாகூரில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் சேவாக், 182 பந்துகளில் இரட்டை சதம் விளாசியதுடன் மொத்தமாக 254 ரன்களை குவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த போட்டி குறித்து பேசினால், முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய சாஹிர் அணி வெறும் 136 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானதுடன் பாலோ ஆனும் ஆனது. பின்னர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்து வரும் அந்த அணி தற்போது வரை 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 68 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் நார்தர்ன் அணி 371 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

