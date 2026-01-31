ETV Bharat / sports

இரண்டாவது டி20: ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை வென்றது பாகிஸ்தான்

2018ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக முதல் சர்வதேச டி20 தொடரை வென்று அசத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் vs ஆஸ்திரேலியா
பாகிஸ்தான் vs ஆஸ்திரேலியா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 7:53 PM IST

லாகூர்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று லாகூரில் உள்ள கடாஃபி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 5 ரன்களிலும், சைம் அயுப் 23 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறக்கிய பாபர் ஆசாமும் 2 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா மற்றும் உஸ்மான் கான் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த சல்மான் ஆகா தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்த நிலையில், 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 76 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடிய உஸ்மான் கானும் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்த நிலையில், 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினார். இறுதியில் ஷதாப் கான் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினார்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷதாப் கான் 28 ரன்களையும், முகமது நவாஸ் 9 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 198 ரன்களை குவித்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சேவியர் பார்ட்லெட், மேத்யூ குன்னெமன், கூப்பர் கனொலி, சீன் அபோட் மற்றும் ஆடம் ஜாம்பா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியும் தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் டிராவிஸ் ஹெட் 4 ரன்களிலும், கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 18 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து களமிறங்கிய கேமரூன் க்ரீன் அதிரடியாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார்.

அதேசமயம் மறுபக்கம் விளையாடிய ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ ரென்ஷா, கூப்பர் கனொலி உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் 35 ரன்களை சேர்த்த கையோடு கேமரூன் க்ரீனும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் மேத்யூ ஷார்ட் 27 ரன்களையும், சேவியர் பார்ட்லெட் 10 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் நடையைக் கட்டினர்.

இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி 15.4 ஓவர்களில் 108 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் அப்ரார் அஹ்மத் மற்றும் ஷதாப் கான் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இதன் மூலம் 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக முதல் சர்வதேச டி20 தொடரை வென்று அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

