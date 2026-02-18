டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நமீபியாவை வீழ்த்தி சூப்பர் 8-க்கு முன்னேறியது பாகிஸ்தான்

ETV Bharat / sports

நமீபியாவுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு பாகிஸ்தான் அணி முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்
சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (IANS)
கொழும்பு: நமீபியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

பாகிஸ்தான் -நமீபியா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று கொழும்புவில் உள்ள சிங்கலீஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மற்றும் சைம் அயுப் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் சைம் அயுப் 14 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஃபர்ஹானுடன் இணைந்த கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகவும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். இதன் மூலம் இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 67 ரன்களை எட்டிய நிலையில், சல்மான் அலி ஆகா 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களுடன் 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த கவாஜா நஃபேவும் 5 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதுதவிர, டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சதம் விளாசிய இரண்டாவது பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். முன்னதாக, 2014ஆம் ஆண்டு அந்த அணியின் அஹ்மத் ஷெசாத் சதமடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 11 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 100 ரன்களையும், ஷதாப் கான் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 36 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 199 ரன்களை எடுத்தது. நமீபியா அணி தரப்பில் ஜேக் பிராஸல் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நமீபியா அணிக்கு லாரன் ஸ்டீன்காம்ப் மற்றுன் ஜான் ஃபிரைலிங்க் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஸ்டீன்காம்ப் 9 ரனக்ளில் விக்கெட்டை இழக்க, அதிரடியாக தொடங்கிய ஃபிரைலிங்கும் 23 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜான் நிக்கோல் 5 ரன்களிலும், கேப்டன் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் 7 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் அலெக்சாண்டர் 20 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் யாரும் இரட்டை இலக்க ரன்களை கூட எட்டமுடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக நமீபியா அணி 17.3 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 97 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் உஸ்மான் தாரிக் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஷதாப் கான் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நமீபியா அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு 8ஆவது அணியாக முன்னேறியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

