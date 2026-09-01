இனி இவர்களுக்கு இடமில்லை; பயிற்சியாளர் உள்பட நட்சத்திர வீரர்களை நீக்கி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி!
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக மைக் ஹெசனும், பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக ஆஷ்லே நாஃப்கேவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 1, 2026 at 10:40 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் சந்தித்து வரும் தொடர் தோல்விகள் காரணமாக, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கையாக அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் சர்பராஸ் கான், நட்சத்திர வீரர்கள் முகமது ரிஸ்வான், சல்மான் ஆகா உள்ளிட்ட 7 பேரை அணியில் இருந்து நீக்கியுள்ளது.
இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நிறைவடைந்தது. இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் இங்கிலாந்து வெற்றிபெறும் பட்சத்தில், டெஸ்ட் தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றி பாகிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்யும். இதனால் இங்கிலாந்தின் ஆதிக்கம் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Victory in the Lord's Test helps England over take Sri Lanka in the #WTC27 standings 🔥— ICC (@ICC) August 30, 2026
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அதேசமயம், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ள பாகிஸ்தான் அணி, மூன்றாவது போட்டியில் ஆறுதல் வெற்றியையாவது பதிவுசெய்ய வேண்டும் என்ற கடுமையான நெருக்கடியுடன் களமிறங்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக, பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி தற்சமயம் முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், தலைமைப் பயிற்சியாளர் உள்பட 7 முக்கிய வீரர்களும் அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாகிஸ்தான் அணி தான் விளையாடிய கடந்த ஆறு டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஐந்தில் தோல்வியடைந்து மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. வீரர்களின் தொடர் ஃபார்ம் குறைபாடு, உடற்தகுதிப் பிரச்சனை மற்றும் ஒழுக்கக் குறைபாடுகள் காரணமாகவே இந்த கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்படி, அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான முகமது ரிஸ்வான், சல்மான் அலி ஆகா, இமாம் உல் ஹக் ஆகியோரும் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுதவிர, ஆமிர் ஜமால், உவைஸ் ஜாபர், குர்ரம் ஷாசாத் மற்றும் அலி உஸ்மான் ஆகியோரும் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்குப் பதிலாக, உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் சைம் அயூப், அப்துல்லா ஃபசல், அராபத் மின்ஹாஸ், முகமது இம்ரான் ஜூனியர், சாத் பைக், முகமது இம்ரான் மற்றும் ரசாவுல்லா போன்ற இளம் வீரர்களுக்கு டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிரடி மாற்றம் வீரர்களுடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன் சர்பராஸ் அகமது மற்றும் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த உமர் குல் ஆகியோரும் தங்களது பதவிகளில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக மைக் ஹெசனும், பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக ஆஷ்லே நாஃப்கேவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Pakistan ring the changes for the third #WTC27 Test against England 📝— ICC (@ICC) September 1, 2026
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ஏற்கனவே தொடர் தோல்விகள் காரணமாக உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC) புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் நீடிக்கும் பாபர் அசாம் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி, தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் மூலம் மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
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பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி: பாபர் அசாம் (கேப்டன்), அப்துல்லா ஃபசல், அப்துல்லா ஷபிக், அராபத் மின்ஹாஸ், அஸான் அவாய்ஸ், முகமது அப்பாஸ், முகமது அலி, முகமது இம்ரான், முகமது இம்ரான் ஜூனியர், முகமது காசி கோரி, ரசாவுல்லா, சாத் பைக் , சைம் அயூப், சஜித் கான், சவுத் ஷகீல், ஷான் மசூத், உபைத் ஷா.