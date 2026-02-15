ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: டாஸ் வென்று பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது பாகிஸ்தான்; மீண்டும் கைகுலுக்க மறுத்த இந்திய கேப்டன்

இன்றைய போட்டிக்கான டாஸ் நிகழ்வின் போது இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகாவுடன் கைகுலுக்க மறுத்துவிட்டார்.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் ரசிகர்கள் பெரிதும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படாத நிலையில், இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், சஞ்சு சாம்சன், அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இன்றைய போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வின் போது இந்தியா-பாகிஸ்தான் கேப்டன்கள் கைகுலுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ்.

பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), பாபர் ஆசம், உஸ்மான் கான், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரப், ஷஹீன் அஃப்ரிடி, உஸ்மான் தாரிக், அப்ரார் அகமது

நேருக்கு நேர்

கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய அணி இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது. அதில் இந்தியா 11 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 4 போட்டிகளில் தோல்வியையும் சந்தித்துள்ளது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி இந்த மைதானத்தில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 4 வெற்றி, இரண்டு தோல்வியை சந்தித்துள்ளன.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் இவ்விரு அணிகளும் 8 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. அதில் இந்திய அணி 7 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானம்

கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானம் பவுலர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 62 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 26 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 35 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN
IND VS PAK PLAYING 11
SURYAKUMAR YADAV HANDSHAKE SNUB
இந்தியா VS பாகிஸ்தான்
INDIA VS PAKISTAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.