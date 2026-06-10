பாபர், அஃப்ரிடிக்கு இடமில்லை; ஆசிய விளையாட்டில் இளம் வீரர்களுடன் களம் காணும் பாகிஸ்தான் அணி
இத்தொடருக்கான பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் வழக்கமான கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா, பாபர் ஆசாம், முகமது ரிஸ்வான், ஹாரிஸ் ரவூஃப் மற்றும் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி போன்ற முக்கிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
Published : June 10, 2026 at 1:56 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் பாகிஸ்தான் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த அணியின் கேப்டனாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 19 முதல் அக்டோபர் 4 வரை ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளும் நடைபெறவுள்ளன. இத்தொடரில் ஆசிய கண்டத்தைச் சேர்ந்த 10 முன்னணி அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
கடந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய அணி தங்கம் வென்ற நிலையில், இந்த முறையும் கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆட்டவணை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், போட்டியில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் தற்போது அறிவித்து வருகின்றன.
🚨 PAKISTAN T20 SQUAD FOR THE ASIAN GAMES 2026. 🚨— ✨️ (@Sinorina_) June 10, 2026
- Sahibzada Farhan, the captain. 🤯#pakistanCricket @TheRealPCB pic.twitter.com/Kp3p5lkt0s
அந்தவகையில் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், துணைக்கேப்டனாக திலக் வர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அணியின் வழக்கமான கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா, நட்சத்திர வீரர்கள் பாபர் ஆசாம், முகமது ரிஸ்வான், ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
மாறாக இந்த பாகிஸ்தான் டி20 அணியின் கேப்டனாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹானும், துணைக் கேப்டனாக அப்துல் சமத்-ம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த 15 பேர் அடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் ஆகிப் ஜாவேத், அலி ரசா, மாஸ் சதாக்கத் மற்றும் சாத் மசூத் என நான்கு அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ایشین گیمز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نوجوان کھلاڑیوں پر انحصار کیا ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ حریف ٹیمیں کیسی ہیں جو کہ قابل ستائش ہے مستقبل کو دیکھنا ہے 2028 کے ورلڈ کپ کے لئے ٹی ٹوینٹی ٹیم تشکیل دینا ہے اور یہ پیغام بھی دینا ہے کہ پی سی بی کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں ویل ڈن pic.twitter.com/9PZbbU32i8— Sohail Imran (@sohailimrangeo) June 10, 2026
இதுதவிர, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ள 16 பேர் கொண்ட அணியில், அப்ரார் அஹ்மத், சுஃபியான் முகீம், உஸ்மான் கான், மற்றும் சைம் அயுப் போன்ற சர்வதேச அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில், இளம் வீரர்களைக் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான பாகிஸ்தான் அணி
சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (கேப்டன்), அப்துல் சமத் (துணை கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, அகமது டேனியல், அகிஃப் ஜாவேத், அலி ராசா, அராபத் மின்ஹாஸ், ஹைதர் அலி, ஹசன் நவாஸ், மாஸ் சதாகத், முகமது சல்மான் மிர்சா, சாத் மசூத், சைம் அயூப், சுஃப்யான் முகிம், உஸ்மான் கான்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஷிவம் துபே, திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.