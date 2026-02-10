ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: அமெரிக்காவை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி

டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் அமெரிக்காவை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான் அணி, 4 புள்ளிகளுடன் குரூப் ஏ பிரிவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (IANS)
Published : February 10, 2026 at 11:06 PM IST

கொழும்பு: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தன் அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

பாகிஸ்தான் - அமெரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி கொழும்புவில் உள்ள சிங்கலீஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் சைம் அயுப் 19 ரன்களிலும், கேப்டன் சலமான் அலி ஆகா ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

பின்னர் இணைந்த சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மற்றும் பாபர் ஆசாம் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ஃபர்ஹான் அரைசதம் கடக்க, இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 81 ரன்களை எட்டியது. அதன்பின் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாபர் ஆசாம் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 46 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த முகமது நவாஸும் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 73 ரன்களில் ஃபர்ஹானும் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதியில் ஷதாப் கான் அதிரடியாக விளையாடி 30 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 190 ரன்களை சேர்த்தது. அமெரிக்க அணி தரப்பில் ஷாட்லி வான் ஷால்விக் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய அமெரிக்க அணிக்கு ஷயான் ஜஹாங்கீர் - ஆண்ட்ரிஸ் கஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் கஸ் 13 ரன்களிலும், அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் மொனாங்க் படேல் 3 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஷயான் ஜஹாங்கீரும் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 49 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மிலிந்த் குமார் - ஷுபம் ரஞ்சனே இணையும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் மிலிந்த் குமார் 29 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹர்மீத் சிங், முகமது மொஹ்சின் உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபக்கம் ரஞ்சனே தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.

இறுதியில் ஷுபம் ரஞ்சனேவும் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் அமெரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 158 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் உஸ்மான் தாரிக் 3 விக்கெட்டுகளையும், சதாப் கான் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அமெரிக்க அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

