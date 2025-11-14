பாகிஸ்தானில் என்ன நடக்கிறது? இலங்கை அணியின் பாதுகாப்பு ராணுவத்திடம் ஒப்படைப்பு!
பாகிஸ்தானில் நிலவும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் இலங்கை அணி இன்றைய தினம் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது.
Published : November 14, 2025 at 1:53 PM IST
ஹைதராபாத்: இஸ்லாமாபாத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு இராணுவ பாதுகாப்பை அந்நாட்டு அரசு வழங்கியுள்ளது.
இலங்கை அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இந்த ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது டி20 போட்டியானது இன்று ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், இரு தினங்களுக்கு முன் இஸ்லாமாபாத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய குண்டு வெடிப்பு தாக்குதலில் 12 பேர் பலியாகினர். மேலும் 25க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.
இந்த குண்டு வெடிப்பு தாக்குதல் காரணமாக பாகிஸ்தான் முழுவதும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், தங்கள் பாதுக்காப்பை காரணம் காட்டி இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் நாடு திரும்ப அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் கோரிக்கை வைத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் இலங்கை-பாகிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரானது ரத்து செய்யப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் வீரர்களின் கோரிக்கையை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் ஏற்க மறுத்ததுடன், வாரியத்தின் அனுமதியின்று நாடு திரும்பும் வீரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்திருந்தது. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் அரசு இலங்கை வீரர்களும் முழு பாதுக்காப்பை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளதாகவும், அதனால் அணி உறுப்பினர்கள் சுற்றுப்பயணத்தைத் தொடருமாறு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவுறுத்தியது.
இதனையடுத்து தற்சமயம் இலங்கை அணி வீரர்களுக்கு பாகிஸ்தான் அரசு ராணுவ பாதுக்காப்பை வழங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து பாகிஸ்தானின் உள்துறை அமைச்சரும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவருமான மோஹ்சின் நக்வி கூறுகளையில், "பாகிஸ்தானின் ஃபீல்ட் மார்ஷல் ஆசிம் முனீர் இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளார். மேலும் இலங்கை அணிக்கு இராணுவ பாதுகாப்பு வழங்கவும் உத்திரவிட்டுள்ளார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மேலும் அவர் இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சர் மற்றும் செயலாளரிடம் வீரர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதியளித்துள்ளார். அதன்பின் இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்க தனது நாட்டு அணியுடன் பேசி அவர்களை விளையாட சம்மதிக்கவைத்தார். அதேசமயம் வீரர்களும் தங்களுடைய தைரியத்தை வெளிப்படுத்தை வெளிப்படுத்தி சுற்றுயணத்தை தொடர சம்மதித்துள்ளனர்" என்று கூறினார்.
இருப்பினும் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் இலங்கை வீரர்கள், கிரிக்கெட் வாரியத்தின் நடவடிக்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அரசின் நடவடிக்கைகள் குறித்து இதுவரை எந்த கருத்தையும் கூறவில்லை. இதலால் இலங்கை அணி வீரர்கள் அழுத்தத்தின் காரணமாக சுற்றுப்பயணத்தை தொடர்கின்றனரா? என்ற கேள்விகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.