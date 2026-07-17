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போதைப்பொருள் சர்ச்சை: பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது நவாஸுக்கு மூன்று மாதங்கள் தடை விதித்து ஐசிசி அதிரடி உத்தரவு

அவர் தன் மீதான குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு மறுவாழ்வு திட்டத்தை ஏற்க சம்மதித்ததால், முகமது நவாஸின் தடைக்காலம் ஒரு மாதமாகக் குறைக்கப்பட்டு அவர் மீண்டும் விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளார்.

முகமது நவாஸ்
முகமது நவாஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 6:40 PM IST

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ஹைதராபாத்: போதைப்பொருள் சர்ச்சையில் சிக்கிய பாகிஸ்தான் ஆல் ரவுண்டர் முகமது நவாஸுக்கு மூன்று மாதங்கள் தடை விதித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தாண்டு இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 8 சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்நிலையில், இத்தொடரின் போது பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு வழக்கமான ஊக்கமருந்து மற்றும் போதைப்பொருள் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.

இதில் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரான முகமது நவாஸிடம் எடுக்கப்பட்ட சோதனை மாதிரிகளில், அவர் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியது உறுதியானதாகத் தகவல்கள் தெரிவித்தன. மேலும் இதுகுறித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்ததாகவும், அவர் மீது பிசிபி முறைப்படியான விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் அப்போது கூறப்பட்டிருந்தது.

எனினும், முகமது நவாஸ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து மீண்டும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அவரது வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஐசிசி மீண்டும் அவருக்கு ஊக்கமருந்து பரிசோதனையை நடத்தியது. அந்த சோதனையின் முடிவில், 'கார்பாக்சி-டிஎச்சி' (Carboxy-THC) என்ற தடைசெய்யப்பட்ட பொருளை அவர் பயன்படுத்தியது மீண்டும் உறுதியானது. மேலும் இது ஐசிசி-யின் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள் பட்டியலிலும் உள்ளது.

அதன்பின், தன் மீதான குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்ட முகமது நவாஸ், இந்தப் பொருளைப் போட்டிகளில் தனது விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தவில்லை என்றும், போட்டி இல்லாத தனிப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே தவறுதலாகப் பயன்படுத்தியதாகவும் ஐசிசி-யிடம் விளக்கமளித்தார். இதனை ஆய்வு செய்த ஐசிசி ஒழுங்குமுறை குழு, நவாஸின் விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டது.

இதன் காரணமாக, அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட 3 மாத கால தடையை ஒரு மாதமாகக் குறைக்க ஐசிசி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஏனெனில், கடந்த மே 1 முதலே முகமது நவாஸ் தடையை எதிர்கொண்டு வருவதால், ஏற்கனவே இரண்டரை மாதங்களுக்கும் மேலாக அவர் கிரிக்கெட் விளையாடாமல் இருந்துள்ளார். இதனால், அவரது தற்காலிகத் தடையை ஐசிசி தற்போது நீக்கியுள்ளது. அவர் மறுவாழ்வு திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் பட்சத்தில், மீண்டும் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்க தகுதி பெறுவார் என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தால் முகமது நவாஸ் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளார். ஐசிசி விதிகளின்படி, பிப்ரவரி 7 முதல் மே 1 வரையிலான காலகட்டத்தில் அவர் விளையாடிய போட்டிகளின் புள்ளிவிவரங்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் டி20 பிளாஸ்ட் (T20 Blast) தொடரில் சர்ரே அணிக்காக விளையாடவிருந்த வாய்ப்பையும் அவர் இழந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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பாகிஸ்தான் அணிக்காக கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான முகமது நவாஸ் இதுநாள் வரையிலும், அந்த அணிக்காக 6 டெஸ்ட், 44 ஒருநாள் மற்றும் 98 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் பேட்டிங்கில் 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 166 சர்வதேச விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MOHAMMAD NAWAZ
SUBSTANCE ABUSE
PAKISTAN CRICKETER
முகமது நவாஸ்
MOHAMMAD NAWAZ BANNED

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