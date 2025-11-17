ஒருநாள் தொடரில் இலங்கையை ஒயிட்வாஷ் செய்து பாகிஸ்தான் அசத்தல்!
இலங்கை அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை பாகிஸ்தான் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
Published : November 17, 2025 at 10:21 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இலங்கை அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் அணி இலங்கையை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தி இருந்தது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நேற்று ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக தேர்வு செய்ததையடுத்து, இலங்கை அணி பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது. அந்த அணிக்கு பதும் நிஷங்கா - கமில் மிஷாரா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
Sri Lanka’s ODI players will return home this morning..— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) November 16, 2025
Drop one word for them. 👇#pakvsl pic.twitter.com/lrXX1zZ1NP
இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 55 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், பதும் நிஷங்கா 24 ரன்னிலும், கமில் மிஷாரா 29 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த குசால் மெண்டிஸ் - சதீரா சமரவிக்ரமா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர்.
இதில் அரைசதத்தை நெருங்கிய சமரவிக்ரமா 48 ரன்களிலும், குசால் மெண்டிஸ் 34 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் பவன் ரத்னாயகே 32 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இலங்கை அணி 45.2 ஓவர்களில் 211 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் முகமது வசீம் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் ஹசீபுல்லா கான் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஃபகர் ஜமான் - பாபர் ஆசாம் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஃபகர் ஜமான் அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினார்.
பின்னர் 8 பவுண்டரிகளுடன் 55 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஃபகர் ஜமானும், 4 பவுண்டரிகளுடன் 34 ரன்களை எடுத்த கையோடு பாபர் ஆசாமும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த முகமது ரிஸ்வான் மற்றும் ஹுசைத் தாலத் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியை வெற்றிக்கும் அழைத்துச் சென்றனர்.
Pakistan ace the chase in the final ODI to seal a 3-0 whitewash against Sri Lanka 👊#PAKvSL 📝: https://t.co/N8tFKyA1Is pic.twitter.com/604BT5lEA2— ICC (@ICC) November 16, 2025
இதில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய ரிஸ்வான் 61 ரன்களையும், ஹுசைன் தாலத் 42 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 44.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இதையும் படிங்க:
இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் பாகிஸ்தான் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய முகமது வசீம் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஹாரிஸ் ராவுஃப் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.